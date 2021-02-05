Надоел супермаркет лиц. Психолог заявил о росте интереса мужчин к браку

Ковидный год проверил на прочность многие семьи и отношения.

Психолог назвал неожиданный эффект от коронавируса, сообщает zakon.kz.

В разговоре с ridus.ru практикующий психолог-сексолог Александра Миллер отметила, что у мужчин снизился интерес к легким отношениям без обязательств и они захотели традиционной семьи и брака.

Есть надежда на то, что изменится качество отношений, и этот супермаркет постоянно меняющихся лиц из Tinder заменят крепкие и долгосрочные отношения. По крайней мере, много мужчин приходит ко мне на консультации именно с этим запросом, — отметила специалист.

Сексолог также отмечает, что у мужчин изменилось и отношение к сексу.

Многие путают физическую близость и любовь, здесь нет ничего общего, точнее, без душевной близости и секс будет не такой яркий. Кстати, подобные сантименты не только для женщин, об этом все чаще говорят мужчины. Человек существо социальное и ему необходимо общение. Не только возвратно-поступательные движения, приводящие к сексуальной разрядке. Секс, основанный на чувствах — мощный допинг для организма, — добавила Миллер.

Ковидный год проверил на прочность многие семьи и отношения.

Те, кто находились вместе по инерции сумели поставить точку в отношениях. А те пары, в которых были чувства, по-новому раскрыли свою сексуальность, - уточняет психолог.

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