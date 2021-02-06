Джо Байден назвал поведение Трампа неуравновешенным

Байден поручил не сообщать Трампу секретную информацию.

Бывшему президенту США Дональду Трампу не следует сообщать секретную информацию, заявил действующий президент страны Джо Байден, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Думаю, что нет нужды проводить для него секретные брифинги. В чем ценность проведения для него секретных брифингов? Какое это будет иметь влияние, если только он не проговорится и не скажет что-нибудь? президент США Джо Байден

Глава Белого дома указал на "неуравновешенное" поведение своего предшественника.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!