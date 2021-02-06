За сутки коронавирус подтвердился у 1 141 казахстанца

Всего в стране подтверждено 193 966 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 5 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 1 141 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 193 966 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан - 22924(+161),
- в городе Алматы - 22671(+120),
- в ВКО - 20582(+48),
- в Атырауской области - 16380(+45),
- в Павлодарской области - 14761(+223),
- в Карагандинской области - 14231(+56),
- в Акмолинской области - 11814(+153),
- в ЗКО – 11476(+81),
- в СКО - 11305(+62),
- в Костанайской области - 10728(+82),
- в Алматинской области - 9621(+65),
- в городе Шымкент - 5918(+4),
- в Жамбылской области - 5646(+10),
- в Туркестанской области - 4159(+2),
- в Мангистауской области - 4113(+15),
- в Актюбинской области - 4005(+12),
- в Кызылординской области - 3632(+2).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1 221 человек выздоровел от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султан - 74,
- в городе Шымкент - 2,
- в Акмолинской области - 336,
- в Актюбинской области - 7,
- в Алматинской области - 119,
- в Атырауской области - 80,
- в ВКО - 29,
- в Жамылской области - 24,
- в ЗКО - 41,
- в Карагандинской области - 64,
- в Костанайской области - 102,
- в Кызылординской области - 11,
- в Мангистауской области - 4,
- в Павлодарской области - 250,
- в СКО - 69,
- в Туркестанской области - 9.
Всего в стране выздоровели – 174 880 человек от COVID-19.
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