За сутки коронавирус подтвердился у 1 141 казахстанца

Всего в стране подтверждено 193 966 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 5 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 141 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 193 966 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 22924(+161),

в городе Алматы - 22671(+120),

в ВКО - 20582(+48),

в Атырауской области - 16380(+45),

в Павлодарской области - 14761(+223),

в Карагандинской области - 14231(+56),

в Акмолинской области - 11814(+153),

в ЗКО – 11476(+81),

в СКО - 11305(+62),

в Костанайской области - 10728(+82),

в Алматинской области - 9621(+65),

в городе Шымкент - 5918(+4),

в Жамбылской области - 5646(+10),

в Туркестанской области - 4159(+2),

в Мангистауской области - 4113(+15),

в Актюбинской области - 4005(+12),

в Кызылординской области - 3632(+2).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 221 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 74,

в городе Шымкент - 2,

в Акмолинской области - 336,

в Актюбинской области - 7,

в Алматинской области - 119,

в Атырауской области - 80,

в ВКО - 29,

в Жамылской области - 24,

в ЗКО - 41,

в Карагандинской области - 64,

в Костанайской области - 102,

в Кызылординской области - 11,

в Мангистауской области - 4,

в Павлодарской области - 250,

в СКО - 69,

в Туркестанской области - 9.

Всего в стране выздоровели – 174 880 человек от COVID-19.

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