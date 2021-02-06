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За сутки коронавирус подтвердился у 1 141 казахстанца

Фото: zakon.kz. 6 февраля 2021, 08:02

Всего в стране подтверждено 193 966 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 5 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 141 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 193 966 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан - 22924(+161),
  • в городе Алматы - 22671(+120),
  • в ВКО - 20582(+48),
  • в Атырауской области - 16380(+45),
  • в Павлодарской области - 14761(+223),
  • в Карагандинской области - 14231(+56),
  • в Акмолинской области - 11814(+153),
  • в ЗКО – 11476(+81),
  • в СКО - 11305(+62),
  • в Костанайской области - 10728(+82),
  • в Алматинской области - 9621(+65),
  • в городе Шымкент - 5918(+4),
  • в Жамбылской области - 5646(+10),
  • в Туркестанской области - 4159(+2),
  • в Мангистауской области - 4113(+15),
  • в Актюбинской области - 4005(+12),
  • в Кызылординской области - 3632(+2).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 221 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султан - 74,
  • в городе Шымкент - 2,
  • в Акмолинской области - 336,
  • в Актюбинской области - 7,
  • в Алматинской области - 119,
  • в Атырауской области - 80,
  • в ВКО - 29,
  • в Жамылской области - 24,
  • в ЗКО - 41,
  • в Карагандинской области - 64,
  • в Костанайской области - 102,
  • в Кызылординской области - 11,
  • в Мангистауской области - 4,
  • в Павлодарской области - 250,
  • в СКО - 69,
  • в Туркестанской области - 9.

Всего в стране выздоровели – 174 880 человек от COVID-19.

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