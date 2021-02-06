Пьяная пассажирка устроила скандал в аэропорту Нур-Султана

Когда пассажирка попыталась наброситься на стоящих рядом людей, вмешался полицейский.

В Нур-Султане молодая женщина в нетрезвом состоянии устроила истерику около стола регистрации столичного аэропорта, сообщает zakon.kz.

По словам сотрудников авиакомпании, у стойки регистрации женщина в состоянии алкогольного опьянения вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью, сломала таблички на стойке регистрации, тем самым нарушила общественный порядок.

Видео инцидента было опубликовано в instagram-паблике kris.p.almaty.official.

Из-за чего разразился скандал — неизвестно. В описании к видео говорится, что женщина была пьяна.

Женщину не пустили на рейс Нурсултан - Атырау. Была пьяная. Подняла шум на весь аэропорт. В конце вмешались полицейские, - отметили в публикации под видео.

В ходе проверки транспортными полицейскими установлена личность вышеуказанной женщины, ею оказалась 31-летняя жительница Атырау.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте, данная гражданка была доставлена в отдел полиции, где на нее были составлены сразу два административных протокола по ч.1 ст.440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) и ч.1 ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство).

По факту появления в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения ей наложен штраф в размере 5 МРП. Материал по мелкому хулиганству направлен в Специализированный межрайонный административный суд города Атырау для принятия процессуального решения.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика!

На кадрах молодая женщина буйствует, требуя "отпустить ее к дочке в Атырау", рядом стоят растерянные пассажиры.

Сотрудница аэропорта пытается успокоить кричащую женщину.

Когда пассажирка попыталась наброситься на стоящих рядом людей, вмешался полицейский.

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