Сколько лет понадобится на вакцинацию 75% человечества

Сейчас лишь треть государств начали прививочную кампанию.

Сейчас в среднем в мире вводят 4,5 млн доз вакцины против коронавируса. При таких темпах на вакцинацию 75% населения планеты понадобится семь лет, передает zakon.kz.

Как сообщает hightech.fm, Bloomberg спрогнозировал сроки, которые нужны странам для вакцинации 75% населения. Агентство сделало расчеты, исходя из текущих темпов вакцинации в передовых странах и объемов поставленных вакцин.

На вакцинацию не менее 75% населения мира против COVID-19 потребуется примерно семь лет. Эту цифру взяли из слов главного инфекциониста США Энтони Фаучи. Он считает, что в США удастся вернуться к привычной жизни после вакцинации 70-85% населения.

Согласно прогнозу, Израиль, страна с самым высоким уровнем вакцинации в мире, достигнет 75% охвата всего через два месяца. США подойдет к этим показателям к 2022 году. Канаде для достижения 75% охвата потребуется более 10 лет.

Авторы считают, что темпы вакцинации со временем, по мере появления новых вакцин, увеличатся. Есть страны, которые только начали вакцинацию, речь идет о Индии или Мексике.

Отмечается, что сейчас лишь треть государств начали прививочную кампанию.

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