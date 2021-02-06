Движение ограничили на дорогах трех областей Казахстана

Причина - непогода.

Информацию об ограничении движения на автодорогах из-за непогоды предоставило Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК, передает zakon.kz.

Согласно информации, движение ограничено на дорогах трех областей республики:

6 февраля в 20:00 в Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, дождь со снегом, гололед) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д "Кызылорда-Павлодар" (216-424 км, участок гр. Кызылординской обл. - Жезказган);

6 февраля в 20:00 в Кызылординской области в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д "Кызылорда-Павлодар" (12-216 км, участок Кызылорда - гр. Карагандинской обл.);

6 февраля в 20:30 в Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д"Жезказган-Петропавловск" (252-377 км, участок гр. Карагандинской обл. - гр. Акмолинской обл.)

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