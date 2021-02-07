Чем нельзя обрабатывать маску, рассказал токсиколог

Обрабатывать маски различными дезинфицирующими составами, антисептиками, хлоркой и прочими подобными средствами нельзя.

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов раскрыл опасность многоразовых масок и напомнил, что за ними необходимо правильно ухаживать, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, некоторые маски могут быть непригодны для многократной носки и обработки, поэтому здесь нужно находить баланс между утилитарностью и красотой.

Также было отмечено, что многоразовые тканевые маски, как и одноразовые, могут выполнять свою функцию ограниченное количество времени. Чтобы маски из ткани не теряли защитные свойства, их нужно регулярно стирать, как любое белье.

Желательно иметь несколько масок на смену: одна рассчитана на сутки ношения и после подлежит стирке. Идеальный вариант: постирали в стиральной машинке, высушили, погладили. Желательно, чтобы маски были стирабельны, выдерживали многократную стирку, отжим, сушку и проглаживание. токсиколог Алексей Водовозов

Конечно, если маска будет со стразами или другими украшениями, стирать ее обычным способом нельзя. Тут придется искать баланс между утилитарностью и красотой. Например, украшения можно сделать съемными и приделывать, когда нужно надеть маску, посоветовал Алексей Водовозов.

А вот обрабатывать маски различными дезинфицирующими составами, антисептиками, хлоркой и прочими подобными средствами нельзя: можно надышатся вредными испарениями. Не подходит для этой цели и спирт, предупредил токсиколог.

Так вы просто надышитесь испарениями спирта, не исключено, что разойдется некоторое опьянение, мало того, не исключено, что если очень сильно постараться, оно будет определяться при помощи алкотестеров, то есть за руль вы сесть не сможете. Алексей Водовозов

По его словам, тем, кто не хочет связываться с длительной обработкой тканевых масок, можно посоветовать использовать респираторы второго класса защиты. Они вполне могут стать не только полноценной, но и вполне эстетичной заменой – такие респираторы сейчас делают разноцветными и даже с принтами, заключил Алексей Водовозов в интервью.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!