Активисты BLM сожгли американский флаг в ходе марша в Нью-Йорке

В Нью-Йорке группа Antifa/BLM промаршировала по Бруклинскому мосту.

Участники движения Antifa и Black Lives Matter сожгли американский флаг в ходе марша по Бруклинскому мосту в Нью-Йорке, сообщает zakon.kz со ссылкой на РЕН.ТВ.

В Нью-Йорке группа Antifa/BLM промаршировала по Бруклинскому мосту. В какой-то момент активисты остановились для сожжения американского флага.

В Telegram-канале Police frequency были опубликованы кадры с места происшествия. Пользователи мессенджера оставили под ними большое количество комментариев, они призвали привлечь активистов к ответственности за "расовые преступления". По их словам, сжигание любого флага является оскорбительным актом.

Ранее Дональд Трамп объявил о признании движения "Антифа" террористами.

Вlack Lives Matter (BLM) — общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих, в особенности против полицейского насилия. Его основным лозунгом является - "жизни черных важны". Некоторые причисляют движение к "черному расизму", так как активисты агрессивно относятся к тем, кто говорит, что важны жизнь всех.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!