Умер побеждавший Мохаммеда Али бывший чемпион мира по боксу  \

Всего Спинкс провел 46 боев, на его счету 26 побед, 17 поражений и 3 ничьи.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Леон Спинкс проиграл пятилетнюю битву с раком простаты и другими патологиями, сообщает zakon.kz со ссылкой на Рамблер.

Он скончался в возрасте 67 лет. В момент его смерти рядом с ним находилась жена Бренда.

Спинкс является олимпийским чемпионом 1976 года. Он получил всемирную известность после того, как победил Мохаммеда Али в феврале 1978 года. Тогда Али этим поединком планировал завершить карьеру, он рассчитывал на легкую победу и почти не тренировался. В итоге Спинкс одержал победу раздельным решением судей.

Ради реванша Али передумал завершать карьеру и в сентябре 1978 года победил Спинкса единогласным решением судей. Всего Спинкс провел 46 боев, на его счету 26 побед, 17 поражений и 3 ничьи.

За несколько мгновений до своей кончины Спинкс собрался с силами, чтобы обменяться последними словами любви со своим сыном, бывшим чемпионом мира Кори Спинксом.

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