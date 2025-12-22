#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Общество

Почему не всем пенсионерам в Казахстане положена базовая пенсия

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 10:52 Фото: Zakon.kz
Спор о праве отдельных категорий пенсионеров в Казахстане на базовую выплату дошел до Конституционного суда, но пересмотра действующих правил не последовало, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в Конституционный суд поступили обращения казахстанцев с просьбой проверить на соответствие Конституции подпункты 1) и 2) статьи 205 Социального кодекса, которые определяют круг лиц, имеющих право на государственную базовую пенсионную выплату.

В суде сразу же уточнили, что заявители получают пенсионные выплаты за выслугу лет, назначенные после 1 января 2016 года. Согласно действующим нормам, они не относятся к категории граждан, имеющих право на базовую пенсионную выплату.

По мнению заявителей, такое ограничение противоречит принципам социального государства и нарушает их конституционные права, поскольку часть пенсионеров фактически исключена из системы государственной поддержки.

Рассматривая обращения, Конституционный суд напомнил, что в соответствии с пунктом 1 статьи 28 Конституции гражданам гарантируются минимальный размер пенсии и социальное обеспечение по возрасту, инвалидности, болезни, потере кормильца и по иным законным основаниям.

При этом Конституция допускает законодательное регулирование порядка и размеров пенсионных выплат при условии соблюдения минимальных социальных гарантий.

Эти гарантии могут определяться с учетом экономической ситуации, продолжительности жизни населения, состояния здоровья граждан и других объективных факторов.

Также суд указал, что вопрос, поднятый заявителями, уже рассматривался. По итогам проверки было принято нормативное постановление от 8 апреля 2023 года №8, которое продолжает действовать и сохраняет юридическую силу.

"В связи с этим Конституционный суд отказал в принятии обращений к конституционному производству", – сказано в заключении.

Государственная базовая пенсионная выплата в Казахстане – это ежемесячная выплата из государственного бюджета, которая призвана обеспечить пенсионерам минимальный уровень дохода.

Кто имеет право на базовую пенсию

Базовую пенсионную выплату получают не все пенсионеры. Право на нее имеют:

  • граждане, достигшие пенсионного возраста;
  • лица, имеющие трудовой стаж до 1998 года и/или стаж участия в пенсионной системе после 1998 года;
  • получатели солидарной и (или) накопительной пенсии.

Кто не получает базовую пенсию

  • получатели пенсий за выслугу лет, назначенных после 1 января 2016 года;
  • лица, не соответствующие критериям, установленным Социальным кодексом.

Перерасчет пенсии в Казахстане: где и как подать заявление

Немного ранее мы рассказывали, что проверка пенсий и социальных выплат по стране выявила нарушения на 5 млн и расточительство 216 млрд. Читайте об этом тут.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
