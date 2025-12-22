#Казахстан в сравнении
Общество

Резкое похолодание и снегопад: казахстанцев предупредили о холодном вторжении

Синоптики предоставили прогноз погоды на ближайшие три дня – 23, 24 и 25 декабря 2025 года – по Казахстану, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что страну ждут резкое похолодание, метель и снегопад.

"Ближайшие пару дней погоду на территории Казахстана будет формировать циклон – быстро смещаясь с запада на восток, он принесет с собой снег, метель, усиление ветра, в западных регионах – гололед. Однако уже 25 декабря на смену циклону придет холодное вторжение, которое обусловит понижение температуры воздуха ночью на западе страны до -20-25°C мороза, на севере до -23-28°C мороза".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

И только на юге республики, как отметили метеорологи, сохранится относительно теплая погода:

"В дневные часы столбики термометров поднимутся до +2+7°C тепла".

Ранее стало известно, что в Казахстане побит температурный рекорд, не обновляемый 54 года. Подробности – по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
