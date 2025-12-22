#Казахстан в сравнении
Общество

Незамедлительно позвоните на 102: МВД обратилось к казахстанцам из-за перевозки авто и грузов

Фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки, трасса, дорога, логистика, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 11:11 Фото: unsplash
Сегодня, 22 декабря 2025 года, Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана обратилось к гражданам с важным предупреждением из-за перевозки авто и грузов, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что казахстанцы продолжают становиться жертвами мошенников при отправке автомобилей и различных грузов через услуги логистических платформ.

"Заказчики и водители автовозов размещают объявления о перевозке автомашин и грузов на популярных сервисах Della и Fa-Fa.kz, чаще всего из Алматы и Алматинской области в другие регионы республики. После этого с ними через мессенджер WhatsApp созваниваются мошенники. Заказчикам они представляются водителями автовоза, а водителям – заказчиками. Войдя в доверие к обеим сторонам, злоумышленники договариваются о перевозке. Далее при выезде из города мошенники перегружают похищенный груз и в дальнейшем распоряжаются им по своему усмотрению".Пресс-служба МВД РК

В этой связи Министерство внутренних дел Казахстана рекомендует гражданам:

  • внимательно проверять удостоверение личности водителя и документы на транспортное средство;
  • сверять используемый абонентский номер водителя с номером, указанным в объявлении;
  • заранее лично обсудить маршрут движения и конечный пункт прибытия груза;
  • изучить отзывы о водителе в интернете.
"Если у вас возникли сомнения, обнаружены несоответствия в документах или другие подозрительные моменты, откажитесь от услуги и незамедлительно сообщите об этом по телефону 102 либо обратитесь в ближайшее подразделение полиции".Пресс-служба МВД РК

Это, как подчеркнули в ведомстве, поможет своевременно выявить мошеннические схемы и привлечь злоумышленников к ответственности.

20 декабря 2025 года было распространено срочное обращение к казахстанцам в связи с новым видом мошенничества. Подробнее об этом – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Последние
Популярные
