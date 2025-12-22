В Казахстане побит температурный рекорд, не обновляемый 54 года
Так, согласно данным метеорологов, ноябрь отличился аномально теплой погодой, особенно во второй половине месяца.
Также отмечено, что были установлены рекорды максимальной температуры воздуха: 14 ноября на МС Актобе (Актюбинская область) температура воздуха достигла +13,2°С, превысив предыдущий рекорд 2023 года (+10,6°С), а 15 ноября здесь же был обновлен очередной рекорд – +11,4°С, что выше прежнего значения 2001 года (+10°С).
В северных и центральных регионах страны также отмечалась аномально теплая погода.
К примеру, 19 ноября на МС Кокшетау (Акмолинская область) было зафиксировано +8,3°С, что выше рекорда 1977 года (+8°С), 23 ноября воздух прогрелся до +5,2°С, был обновлен рекорд 1995 года (+4,4°С).
Три дня подряд (24-26 ноября) на МС Жезказган (область Улытау) были установлены новые рекорды максимальной температуры: 24 ноября днем было +13,3°С, что выше показателей 2004 года (+9,6°С), 25 ноября температура составила +10,3°С, перекрыв показатель 2008 года (+8,2°С), 26 ноября воздух нагрелся до +12,3°С, побив рекорд все того же 2008 года (+9°С).
26 ноября на МС Караганда (Карагандинская область) был зафиксирован температурный максимум +9,4°С, что выше предыдущего рекорда 1971 года (+6,9°С).
Кроме того, отмечено, что при частой смене холодных воздушных масс на более теплые в отдельные дни наблюдались интенсивные осадки в виде дождя и снега, с туманами, гололедом и усилением ветра.
Например, 4 ноября на МС Шуылдак (Туркестанская область) выпал сильный снег до 28 мм при норме за месяц 82 мм.
13-14, 16, 22, 25 ноября на АМС Достык (область Жетысу) отмечался ураганный ветер до 32-36 метров в секунду, 15 ноября на МС Джамбейты (Западно-Казахстанская область) наблюдался сильный туман с видимостью 50 м и продолжительностью 12 часов.
20 ноября в Костанайской области выпал сильный снег, что составило половины месячной нормы: на МС Аршалы – 10 мм при норме за месяц 20 мм, на МС Тобол – 11 мм при норме 22 мм.
Что касается столицы, то там средняя за месяц температура воздуха составила +3°С, что выше нормы на 5,5°С при норме -5,2°С.
Самая низкая температура воздуха была зафиксирована 4 ноября и составила -12,3°С. Самая высокая температура воздуха отмечалась 26 ноября и составила +7,8°С.
