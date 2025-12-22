В Казахстане побит температурный рекорд, не обновляемый 54 года

Синоптики РГП "Казгидромет" заявили, что ноябрь 2025 года в Казахстане был весьма своеобразным: погода преподносила сюрпризы от снегопадов к аномальному теплу, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным метеорологов, ноябрь отличился аномально теплой погодой, особенно во второй половине месяца.

Также отмечено, что были установлены рекорды максимальной температуры воздуха: 14 ноября на МС Актобе (Актюбинская область) температура воздуха достигла +13,2°С, превысив предыдущий рекорд 2023 года (+10,6°С), а 15 ноября здесь же был обновлен очередной рекорд – +11,4°С, что выше прежнего значения 2001 года (+10°С).

В северных и центральных регионах страны также отмечалась аномально теплая погода.

К примеру, 19 ноября на МС Кокшетау (Акмолинская область) было зафиксировано +8,3°С, что выше рекорда 1977 года (+8°С), 23 ноября воздух прогрелся до +5,2°С, был обновлен рекорд 1995 года (+4,4°С).

Три дня подряд (24-26 ноября) на МС Жезказган (область Улытау) были установлены новые рекорды максимальной температуры: 24 ноября днем было +13,3°С, что выше показателей 2004 года (+9,6°С), 25 ноября температура составила +10,3°С, перекрыв показатель 2008 года (+8,2°С), 26 ноября воздух нагрелся до +12,3°С, побив рекорд все того же 2008 года (+9°С).

26 ноября на МС Караганда (Карагандинская область) был зафиксирован температурный максимум +9,4°С, что выше предыдущего рекорда 1971 года (+6,9°С).

Кроме того, отмечено, что при частой смене холодных воздушных масс на более теплые в отдельные дни наблюдались интенсивные осадки в виде дождя и снега, с туманами, гололедом и усилением ветра.

Например, 4 ноября на МС Шуылдак (Туркестанская область) выпал сильный снег до 28 мм при норме за месяц 82 мм.

13-14, 16, 22, 25 ноября на АМС Достык (область Жетысу) отмечался ураганный ветер до 32-36 метров в секунду, 15 ноября на МС Джамбейты (Западно-Казахстанская область) наблюдался сильный туман с видимостью 50 м и продолжительностью 12 часов.

20 ноября в Костанайской области выпал сильный снег, что составило половины месячной нормы: на МС Аршалы – 10 мм при норме за месяц 20 мм, на МС Тобол – 11 мм при норме 22 мм.

Что касается столицы, то там средняя за месяц температура воздуха составила +3°С, что выше нормы на 5,5°С при норме -5,2°С.

Самая низкая температура воздуха была зафиксирована 4 ноября и составила -12,3°С. Самая высокая температура воздуха отмечалась 26 ноября и составила +7,8°С.

О том, какую погоду стоит ожидать жителям Казахстана 22 декабря, можно узнать по этой ссылке.