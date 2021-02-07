Германия выделила более 20 млн евро на поддержку оппозиции в Беларуси

Эти деньги пойдут на предоставление убежища и выплату стипендий.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что немецкое правительство выделило на программу поддержки оппозиции в Беларуси около 21 млн евро, сообщает zakon.kz со ссылкой на Интерфакс.

По его словам, речь идет о предоставлении убежища и стипендий, поддержке независимых СМИ.

Будьте уверены: Германия и ЕС на вашей стороне. Мы ввели санкции против Лукашенко и его режима. И мы разработали план действий "Гражданское общество Беларуси" на сумму до 21 млн евро, - заявил министр перед сторонниками белорусской оппозиции во время онлайн-конференции "Солидарность с Белоруссией".

Министр также отметил, что жертвам пыток будет оказана психологическая помощь. Студентам, которые были отчислены за участие в антиправительственных митингах, помогут стипендией.

Мы создадим механизм для сбора доказательств против тех, кто нарушает права человека. Придет день, когда они будут привлечены к ответственности. Придет день, когда народ Беларуси сможет жить в условиях демократии, свободы и верховенства закона, - заявил он.

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