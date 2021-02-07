В восьми регионах Казахстана из-за непогоды закрыты дороги

Граждан призвали следить за изменениями погоды.

В восьми регионах Казахстана из-за непогоды закрыты автодороги, сообщает zakon.kz.

По данным АО "НК "Ка­завтожол" и ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог"​ в связи с ухудшением погодных условий​ (гололед, дождь со снегом, низовая метель, ограниченная видимость)​ закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодорогах республиканского и областного значения​ в восьми регионах: г.Нур-Султан, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях. официальный представитель МЧС РК Талгат Уали

Граждан призвали следить за изменениями погоды. Не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдайте необходимые меры предосторожности. Зимой перед дальней дорогой надо узнавать, какая будет погода в районах маршрута.

Если будет сильный буран, метель, то можно надолго остаться на автодороге или/и попасть в дорожно-транспортное происшествие. Если есть острая необходимость добраться до какого-либо населенного пункта, воспользуйтесь железнодорожным транспортом, что в разы увеличивает шансы оказаться в нужном месте и вовремя, – проинформировали в МЧС.

Перед тем как отправиться в поездку зимой, необходимо:

соблюдать правила дорожного движения;

соблюдать скоростной режим, установленный сопровождающими экстренных служб;

двигаться строго в колонне, держаться только за автомобилем за которым выехали с пункта пропуска;

соблюдать дистанцию от впереди идущего автомобиля, позволяющую вовремя принять решения на любые изменения либо торможение;

не обгонять впереди идущие автомобили;

следить за окружающей обстановкой.

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