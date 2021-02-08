Какие документы можно предъявить полицейским, если нет прав

В списке есть вид на жительство и удостоверение лица без гражданства.

В МВД сообщили, что с 13 февраля казахстанцы могут не возить с собой права и техпаспорта. Достаточно будет иметь при себе только один документ – удостоверяющий личность. Сегодня в МВД рассказали, какие документы считаются удостоверяющими личность. В списке есть и свидетельство о рождении, передает zakon.kz.

Согласно закону о документах, удостоверяющих личность, к таким относится паспорт, в том числе служебный, заграничный, дипломатический, вид на жительство иностранца, свидетельство о возвращении, проездной документ, удостоверение лица без гражданства, беженца, моряка, свидетельство о рождении. Кроме того, согласно статьи 7 этого закона документ, удостоверяющий личность обязательно содержит фамилию, имя, отчество, дату, место рождения, гражданство, за исключением свидетельства о рождении, фотографию, наименование органа, выдавшего документ, дату выдачи, номер документа, срок действия. При этом свидетельство о рождении является документом, удостоверяющим личность до получения удостоверения личности, паспорта, удостоверения лица без гражданства, либо заграничного паспорта, - сказал заместитель председателя Комитета административной полиции Серик Тусупов.

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