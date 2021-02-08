Цифровые технологии и тренды в строительстве обсудили участники Digital Almaty-2021

Ряд отечественных стартапов уже выросли в полноценные компании в сфере строительства.

Панельная сессия "Construction Tech: тренды и возможности" прошла сегодня на площадке Международного форума Digital Almaty-2021 в южной столице.

Передовой компанию делают не только прибыль и устойчивый рост, но и достойное конкурирование с мировыми гигантами. Такие игроки рынка всегда идут в ногу со временем и постоянно совершенствуют новейшие разработки.

В Казахстане наиболее стремительную диджитилизацию проводит строительный холдинг BI Group, который создал масштабный механизм BI Ecosystem. По данным Наримана Мукушева, управляющего директора по IT BI Group, 200 тысяч клиентов компании удаленно получают весь набор услуг, необходимых для комфортной жизни: от покупки квартиры или управления "умным" домом до доставки продуктов и починки крана. Это первая и уникальная для страны экосистема, которая выводит BI Group на лидирующие позиции по темпам цифровизации и в категорию крупнейшей Construction Tech компании в Центральной Азии.

Как поделился Еркин Акимбеков, директор Департамента цифровизации строительной индустрии BI Innovations, в IT портфеле компании сейчас более 40 продуктов, а также 400 активных задач. Среди них – профессиональное приложение Opera Build, куда вшиты все корпоративные стандарты Холдинга для качественного выполнения работ на стройплощадке. Благодаря инновационному решению можно своевременно фиксировать замечания с последующим устранением, видеть риски и проводить прием-передачу работ. С помощью данной программы внедрено 170 проектов, снижение затрат составило 10%. У платформы 3857 пользователей. Другая популярная разработка, предназначенная для эффективного взаимодействия с партнерами – BI Partners. В системе зарегистрированы 32 тыс. компаний, заключено 144 тыс. договоров, проведены онлайн закупки на 96 млрд тенге. Приложение BIG App – целая экосистема онлайн услуг для клиентов BI Group, которая позволяет выбрать, приобрести жилье, а также пользоваться многими дистанционными услугами после заселения.

Ряд отечественных стартапов уже выросли в полноценные компании в сфере строительства. Две из них представили свои продукты на сессии.

Так, компания Smartremont предоставила клиентам 2500 кейсов по ремонту, половина из них – завершены. Об этом рассказал Сырымбет Искаков, директор-соучредитель Smartremont. Благодаря платформе можно выбирать материалы с помощью специального компьютерного конструктора и следить за ходом работ на расстоянии в тысячи км от дома. В планах на 2021 год выполнить более 6000 "умных ремонтов".

Второй стартап, представленный на сессии – это Connected Home. О его преимуществах рассказал Мухтар Куанышбайулы, директор-соучредитель Connected Home. Ежегодно из-за трагических происшествий с недвижимостью (пожары по бытовым причинам и протечки воды) казахстанцы теряют сотни миллионов тенге. В 2019 году только в столице произошло 1304 квартирных краж. Приложение, позволяющее регулировать все функции жилья с помощью электронных устройств, не только обеспечит безопасность и комфорт жителей, но и сэкономит на коммунальных платежах. Продукты Connected Home дают возможность дистанционно управлять освещением и электроснабжением, батареями, кондиционерами, теплыми полами, вытяжкой, обесточивать розетки, доступен режим "отключить все". Предусмотрены также и возможные аварийные ситуации, когда потребителям временно недоступно электричество. В прошлом году 850 семей в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте воспользовались услугами компании. В 2021-м ожидается заключение 5 тысяч контрактов на установление функций "умного дома", в следующем - 10 тысяч договоров. Теперь "умный дом" - это не фантастика, а доступная каждому казахстанцу реальность.

По словам Динары Щегловой, вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК, в настоящее время происходит оцифровка всех этапов жизненного цикла в строительной сфере Казахстана – от планирования объекта до его эксплуатации. В 2020 году запущены пилотные проекты, внесены соответствующие изменения в нормативно-правовые акты, проведены интеграции с информационными системами государственных органов. В этом году в республике пройдёт запуск систем полного цикла. Экономия за счет цифровизации процессов сферы строительства и ЖКХ составляет 21,1 млрд тенге, стоимости строительства за счет устранения замечаний с 2015 года - 4,8 трлн тенге. Среди прочих эффектов - снижение аварийности на инженерных сетях на 20% и рост налоговых платежей по объектам инфраструктуры на 14%. По новой оцифрованной программе в Нур-Султане реконструировано здание средней школы №68, русло реки Ишим и питомник для животных.

Во время пандемии в условиях неопределенности и потери доходов населения трафик на "Крыша.kz" упал на 60%, говорит генеральный директор Kolesa Group Николай Бабешкин. Однако уже в январе 2021 года посещаемость на сайте показала рост на 60-80%. Каждый месяц на самое популярное приложение в сфере недвижимости заходят 4 млн пользователей. По данным спикера, на рынке жилья наблюдается увеличение спроса и предложения, а также заметное повышение роста цен.

Он рассказал и о процессе принятия решения при покупке или съеме квартиры. В частности, в последний год произошел бум маркетплейсов (онлайн платформ) аренды, выросла популярность виртуальных 3D туров. еще один тренд – появление новых электронных инструментов по выбору финансового партнера для приобретения недвижимости. И самое интересное в этой сфере – e-buying-модель, когда жилье выкупается третьими лицами, а затем перепродается с наценкой. В целом Property Tech набирает обороты в Казахстане, заявил спикер.

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