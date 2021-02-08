Астанчанка заявила, что полиция применила слезоточивый газ в гостинице

В полиции столицы прокомментировали инцидент.

В соцсетях появилась жалоба жительницы Нур-Султана на полицейских, которые якобы пустили в номер отеля газ, вызвавший кашель. В Департаменте полиции сообщили, что факт использования слезоточивого газа не подтвердился, передает zakon.kz.

Мы с друзьями решили в отеле снять номер с караоке. Сначала ничего не предвещало беды, мы сидели, пели и веселились. (...) Резко я чувствую першение в горле и начинаю очень сильно кашлять, молодой человек тоже. И благо у нас была терраса, я резко открываю дверь террасы, мы выходим, чтобы отдышаться. (...) Слышу, что пустили под дверьми слезоточивый газ и сделала это полиция, - говорит на аудио одна из посетительниц.

Аудио появилось в Telegram-канале "Qumash".

Она отметила, что людям не стали выписывать штраф, полицейские якобы "просто сели в свои машины и уехали".

В полиции столицы прокомментировали инцидент.

Мониторинговой группой района "Есиль" в ходе проверки обращения жителей города Нур-Султана выявлен факт нарушения администрацией гостиничного комплекса "ASTANA PARK HOTEL", расположенного по пр. Туран, требований режима карантина. Внутри здания находились около 60 посетителей, которые нарушали тишину, пели песни, танцевали и распивали спиртные напитки.Собранный материал направлен в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для привлечения к ответственности по ст.425 КРКобАП, - говорится в сообщении.

Факт использования баллончиков со слезоточивым газом со стороны сотрудников полиции не установлен, добавили в ведомстве.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!