Карантин продлили в Алматинской области

Работа мониторинговых групп будет усилена.

В Алматинской области сохранится карантин и будут введены некоторые ограничительные меры, передает zakon.kz.

Постановление подписал главный государственный санитарный врач области Ерлаги Сыдыманов.

Так, акимам районов и городов, Департаменту полиции, Управлению предпринимательства и Палате предпринимателей области поручено приостановить деятельность:

- объектов общепита при заполняемости более 50 посадочных мест в залах;

- дошкольных организаций всех форм собственности, за исключением дежурных групп не более 15 человек;

- развлекательных объектов, в том числе ночных клубов, кальянных, выставок, букмекерских контор, бильярдных, караоке, детских игровых площадок (развлекательных центров) и других;

Общественный транспорт будет работать до 23:00. Будет увеличено количество автобусов в часы пик. Разрешено движение междугородних, межобластных автобусов. Работа ОТ допустима при усилении санитарно-дезинфекционного и масочного режима, а также наполняемостью не больше количества посадочных мест.

Работа мониторинговых групп будет усилена.

- запрещается перемещение более трех человек, за исключением членов одной семьи;

- ограничивается выход на улицу пожилых людей старше 65 лет;

- запрещается проведение любых мероприятий, связанных с приглашением и скоплением людей (дни рождения, юбилеи, тои, поминки и др).

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

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