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10 февраля состоится отчетная встреча акима столицы с населением 

Фото: zakon.kz. 8 февраля 2021, 19:08

В связи с пандемией коронавируса, встреча пройдет в онлайн-формате.

10 февраля состоится отчетная встреча акима столицы с населением, сообщает zakon.kz.

Аким столицы Алтай Кульгинов проведет отчетную встречу с населением 10 февраля в 10.00 часов, передает официальный сайт акимата города.

В связи с пандемией коронавируса, встреча пройдет в онлайн-формате и будет транслироваться на официальных аккаунтах акимата столицы в YouTube и Facebook, а также в прямом эфире на телеканале Астана и портале Tengrinews.

Желающие принять участие и задать вопрос акиму могут пройти по ссылке регистрации на сайте и следовать дальнейшим инструкциям.

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