Морят голодом: Заключенные жалуются на жестокие пытки в колонии Шымкента

В колониях Шымкента наказывают за жалобы.

Заключенные жалуются на жестокие пытки в колонии Шымкента, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Со слов их родных, все обращения в прокуратуру безрезультатны. С протестом они пришли к руководству исправительного учреждения.

Собравшиеся утверждают, что за колючей проволокой творится беспредел. Муж Лунары Намазбаевой сидит за экономическое преступление. По словам женщины, муж пожаловался на плохие условия содержания и попал в "черный" список.

Его незаконно поместили в ДИЗО. Там он находился более трех суток без отопления, без одеяла. Поместили специально в самую холодную камеру без еды. На пятый день после того, как он написал отказную от всех жалоб, что у него нет претензий к данному учреждению, после всего этого ему выдали одеяло. супруга осужденного Лунара Намазбаева

Обо всем этом Лунаре муж рассказал по телефону. После такой воспитательной работы мужчина попал в больницу. И он - не единственный, к кому в колонии "особое" отношение. Бунтарей даже условно объединили в спецотряд, рассказывает Зулкия Калменова.

Их днем закрывают в темном клубе на целый день. Там ни отопления, ни воды нет. Утром им дают манную кашу без молока, яйца, ничего такого не дают. А если они жалуются прокурору, никаких мер не принимают, отписки пишут. мать осужденного Зулкия Калменова

Обидчиков заключенных их родные знают поименно. Список приличный - среди них есть и офицеры.

Ваши жалобы сейчас на рассмотрении. У нас в учреждении не применяют противоправные действия в отношении заключенных. заместитель начальника учреждения Нурлыбек Сандыбаев

За решеткой, как известно, есть свои неписаные законы, но голодание и закаливание в воспитательных целях осужденные шымкентской колонии терпеть не намерены. Их родные готовят письмо Президенту и готовы прикрепить к нему аудиозаписи с доказательствами.

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