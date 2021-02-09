В Казахстане упростят закрытие ИП

На прошедшем расширенном заседании правительства Токаев поставил задачи по кардинальному упрощению и смягчению налогового администрирования.

В Казахстане упростят регистрацию и закрытие ИП. Об этом на заседании правительства сообщил министр финансов Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент zakon.kz.

Для удобства оплаты налогов на собственность для налогоплательщиков разработано мобильное приложение "Е-Salyq Azamat". Приложение позволяет оплачивать налоги без заполнения реквизитов, производить онлайн пополнение и автозачеты в течение 2-х минут, управлять переплатой и так далее. Предусматривается упрощение регистрации и закрытия ИП, представления налоговой отчетности, а также исключение комиссии и оплаты услуг операторов фискальных данных, — отметил глава Минфина.

Он напомнил, что на прошедшем расширенном заседании правительства главой государства поставлены задачи по кардинальному упрощению и смягчению налогового администрирования.

Для этого, по его словам, с 2021 года объединены налоги на имущество и землю физлиц, оба налога будут уплачиваться единым платежом. При этом, земельный налог для собственников многоквартирных жилых домов отменен.

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