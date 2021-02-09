Казахстан хочет подарить Кыргызстану и Таджикистану боеприпасы и технику

Проекты предполагают оказание Кыргызстану и Таджикистану безвозмездной военно-технической помощи в виде передачи военного имущества.

Министерство обороны РК разработало два проекта постановлений об оказании безвозмездной военно-технической помощи Кыргызстану и Таджикистану, передает zakon.kz.

Проекты для открытого обсуждения опубликованы на сайте НПА.

В пояснительных записках указано, что проекты разработаны в соответствии с законом РК "О международных договорах Республики Казахстан". Проекты предполагают оказание Казахстаном Кыргызстану и Таджикистану безвозмездной военно-технической помощи в виде передачи военного имущества. Также указано, что "передаваемое имущество является неиспользуемым и хранится в излишнем количестве, в связи с чем бюджетные средства на его восстановление не потребуются".

При этом наша страна обеспечит доставку военного имущества железнодорожным транспортом со станции "Отар" (Жамбылская область) до территории Таджикистана (станция "Рахоти", город Душанбе). И также обеспечит доставку в Кыргызстан (населенный пункт Кой-Таш).

И Кыргызстан и Таджикистан не смогут передавать полученное от РК военное имущество третьей стороне.

Таджикистану Казахстан хочет передать:

5,45 мм патронов с пулей ПС - 3 000 240 штук

23 мм патрон - 20 076

82 мм выстрел - 10 000

Кыргызстану Казахстан хочет передать:

5,45 мм патрон с пулей ПС - 6 000 480 штук

122 мм реактивный снаряд с осколочно-фугасной головной частью - 1 000 штук

Наземный сигнальный патрон оранжевого дыма - 2 000 штук

26 мм сигнальный патрон желтого огня - 1 000 штук

Пост слухового перехвата "Восток-СП" - 4 единицы

РПУ "Галактика" - 6 единиц

Антенный коммутатор "Калина 12х80" - 1 единицу.

Обсуждение обоих проектов продлится до 20 февраля.

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