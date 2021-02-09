Сотрудника КНБ вместе с супругой осудили за мошенничество в Нур-Султане

Осужденные обжаловали приговор.

Районный суд Есильского района Нур-Султана вынес приговор в отношении заместителя начальника третьего управления третьего департамента КНБ Ермека Арыстана. Его обвиняли в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки. За это его приговорили к 6 годам ограничения свободы, передает zakon.kz.

В пресс-службе суда сообщили, что приговор был вынесен 25 января. Вместе с сотрудников КНБ на скамье подсудимых оказалась его супруга Эльмира Дуйсенкызы. Ее обвиняли в мошенничестве.

Суд установил, что подсудимые пообещали оказать содействие в поступлении сына потерпевшего в Академию. Под предлогом передачи взятки представителю учебного заведения подсудимые получили от него 15 000 долларов США.

Вина подсудимых была доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, материалами негласных следственных действий.

Санкции статей 190 и 367 УК предусматривают такие виды наказания как штраф, ограничение или лишение свободы.

При выборе вида наказания суд учел наличие троих малолетних детей в возрасте 12, 10 и 5 лет, полное возмещение ущерба, мнение потерпевшего, просившего не лишать свободы. Приговором суда Арыстан осужден к 6 годам ограничения свободы, Дүйсенқызы - к 3 годам ограничения свободы. Арыстан также пожизненно лишен права работать на госслужбе, - говорится в сообщении.

Осужденные обжаловали приговор. Также поступило ходатайство прокурора.

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