Экспортеры против коронакризиса: выживает сильнейший

Чтобы создать условия для продвижения казахстанских товаров и услуг на внешних рынках, необходимо субсидирование ставок вознаграждения банков при экспортном торговом финансировании.

Коронакризис нанес свой коварный удар по многим отраслям отечественной экономики, в том числе значительные потери в этом противостоянии понесли экспортеры – по итогам 11 месяцев прошлого года общий объем казахстанского экспорта упал на 18%, в сравнении с 2019 годом. И хотя мировые эксперты сходятся во мнении, что в 2021-ом вирус вряд ли быстро сложит оружие, и нам удастся отыграть внешнеторговые потери и вернуться на исходные рубежи, ситуация медленно, но верно продолжает налаживаться.

О том, как казахстанскому бизнесу приходилось выживать в новых реалиях, "подушке безопасности" от государства и прогнозах на ближайшую перспективу, zakon.kz побеседовал с Председателем Правления АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport" Русланом Искаковым.

- Руслан Викторович, год был сложным для всех казахстанских предприятий, в том числе ориентированных на экспорт. Статистика говорит о значительном снижении объемов экспорта. Какую поддержку вы оказывали бизнесу и особенно МСБ в этот период?

- Если внимательно посмотреть последние цифры по итогам года, то станет понятно, что снижение казахстанского экспорта произошло в первую очередь из-за снижения экспорта сырья, тогда как доля экспорта обрабатывающей промышленности упала незначительно – на 3%. А по таким отраслям, как производство автомобилей и продуктов питания (мясо, мука, масло, макаронные и кондитерские изделия) произошел существенный рост – на почти 86% и 22% соответственно.

Для нас период пандемии стал временем активной работы: с переходом на дистанционную организацию труда, удалось не только сохранить все бизнес-процессы компании, но и повысить оперативность взаимодействия с клиентами. Решение многих вопросов перешло в онлайн поле, наши сотрудники вели разъяснения по инструментам поддержки KazakhExport, проводилось дистанционное обучение представителей БВУ РК, а после снятия вынужденных карантинных мер, региональные менеджеры компании активно проводили B2B встречи с предпринимателями во всех регионах страны.

Даже в удаленном режиме алгоритмы процедур для клиентов остались по-прежнему простыми и понятными. Только в период действия чрезвычайного положения мы поддержали 26 казахстанских экспортеров несырьевого сектора на более чем 6 млрд тенге.

В целом же по итогам года была оказана поддержка 115 предприятиям, в том числе 71 предприятию малого и среднего бизнеса, на общую сумму более 134 млрд тенге, при 97 млрд тенге в 2019 году. 41 экспортер в 2020 году воспользовался нашими услугами впервые.

- Можете озвучить примеры крупных проектов, поддержанных в 2020 году, например, в сфере машиностроения?

- Это завод по сборке легковых автомобилей "Hyundai Trans Kazakhstan", мощность которого составляет 30 тысяч автомобилей в год. Автомобили казахстанской сборки будут экспортироваться в Узбекистан под страховое покрытие KazakhExport, которое на сегодняшний день составляет 6,9 млрд тенге.

Также это наш давний партнер – Костанайский машиностроительный завод "СарыаркаАвтоПром", уже накопивший успешный опыт по экспорту произведенной продукции в Россию, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан. Компания пользуется такими нашими инструментами, как экспортное торговое финансирование, страхование экспортных кредитов, входящее перестрахование. Объем принятых KazakhExport обязательств по всем экспортным контрактам предприятия за 2020 год составил почти 6,5 млрд тенге.

Но машиностроение – это не только легковой транспорт, в конце прошлого года мы предоставили страховую защиту в размере 500 млн тенге на приобретение сырья и материалов для производства изотермических вагонов-термосов с последующим экспортом в Россию ТОО "Cool infinity", производственные мощности которого расположены в СКО.

- В прошлом году Глава государства поручил увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса в два раза. Насколько помним, ваша компания всегда достаточно активно поддерживала экспорт пищевой продукции. Были ли какие-то изменения в коронакризисный год?

- Все направления, включающие в себя переработку, имеют высокий приоритет для нас, в том числе и в сфере АПК. В частности, в настоящий момент мы принимаем участие в модернизации простаивающей птицефабрики в Карабалыкском районе Костанайской области, которая уже на первом этапе будет производить двенадцать с половиной тысяч тонн бройлерного мяса в год. Также при нашей поддержке в этом году начнут работать два крупных маслоперерабатывающих завода в полном объеме нацеленных на экспорт, всего же нашей поддержкой пользуются 16 маслоперерабатывающих предприятий Казахстана.

В прошлом году, несмотря на проблемы пропуска товаров через границу с КНР, нашей компанией был впервые реализован инструмент страхования авансового платежа, с помощью которого удалось осуществить поставку сафлорового масла из Жамбылской области в китайские провинции Шэньси и Хубэй, при этом риск невозврата аванса китайским покупателям был полностью покрыт KazakhExport.

Мукомольные предприятия – также наши давние клиенты. Так, в Костанайской области производится почти треть всего объема казахстанской муки. Местные предприятия успешно экспортируют на зарубежные рынки. Одним из таковых является ТОО "Саламат", сотрудничающее с десятками клиентов из разных стран, приобретающих муку высших сортов. Государство предусмотрело несколько удобных и действительно необходимых инструментов поддержки, которыми экспортеры могут воспользоваться через KazakhExport. ТОО "Саламат" получило кредит на пополнение оборотных средств и закупило сырье в сезон, что позволило компании сократить себестоимость продукции и конкурировать на внешних рынках Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Афганистана.

Новым поддержанным KazakhExport экспортером в 2020 году стало актюбинское предприятие Ново-Альджанский мелькомбинат, где производят разные сорта муки, макаронных изделий и жайму. 85% готовой продукции сегодня остается на рынке Казахстана. Остальная часть под брендом GRANUM идет на экспорт в Китай, Россию, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан, Монголию, Афганистан.

Впервые воспользовалось инструментами KazakhExport в 2020 году ТОО "CG FOOD Central Asia", входящее в крупную международную корпорацию ТОО "CG Corp Global", состоящую из 122 компаний и имеющую 76 представительств в разных странах. В рамках расширения своей производственной сети в декабре 2019 года корпорация отрыла завод по производству лапши быстрого приготовления в Туркестанской области. ТОО "CG FOOD Central Asia" получило страхование договоров по экспортным кредитам в отношении трех зарубежных покупателей в Российской Федерации. Теперь экспортер может без рисков отгружать свою продукцию иностранным контрагентам с отсрочкой платежа, при этом значительно увеличив объемы поставок.

Подчеркну, что поддержанные нами проекты есть в каждом регионе Казахстана, и, по большей части, это предприятия малого и среднего бизнеса.

В целом, по итогам прошлого года доля поддержанных KazakhExport предприятий АПК и пищевой промышленности от общего количества поддержанных проектов составила 37% или 48 предприятий (19 новых), объем принятых страховых обязательств достиг 49 млрд тенге.

- Сейчас сколько инструментов есть в арсенале KazakhExport и над чем вы еще работаете, чтобы облегчить жизнь отечественным экспортерам? Вообще выдерживают ли они конкуренцию на зарубежных рынках и как им в этом помочь?

- У нас в арсенале 17 страховых продуктов, подробно ознакомиться с которыми можно на нашем корпоративном веб-сайте www.kazakhexport.kz. Что касается конкуренции на зарубежных рынках, то в прошлом году Министерством торговли и интеграции, подведомственной организацией которого является KazakhExport, инициированы поправки в Предпринимательский кодекс РК, а также ведется работа с банковским регулятором на предмет создания стимулов для БВУ по кредитованию иностранных покупателей продукции отечественных экспортеров, что, собственно говоря, должно как-то выровнять конкурентные условия для наших производителей.

На международных рынках действуют положения Консенсуса ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) по экспортному кредитованию, который предусматривает предоставление финансирования не ниже ставки CIRR (Commercial Interest Reference Rates). По сравнению с ней ставки банков и финансовых институтов Казахстана являются высокими. Как следствие, финансирование для экспортных сделок оказывается дорогим.

Чтобы создать условия для продвижения казахстанских товаров и услуг на внешних рынках, необходимо субсидирование ставок вознаграждения банков при экспортном торговом финансировании.

В первую очередь планируется применять данный инструмент при экспорте высокотехнологичной продукции и услуг. Будет учитываться наращивание масштабности и локализации производства. Перспективны в этом направлении товары с высокой добавленной стоимостью и длительным сроком жизненного цикла, например, автомобили, автобусы, вертолеты, локомотивы, вагоны, железнодорожные комплектующие, трансформаторы, аккумуляторы.

Благодаря субсидированию ставка финансирования станет приемлемой для импортеров. Повысится конкурентоспособность и востребованность казахстанских товаров и услуг. Это поможет отечественным производителям, особенно машиностроителям и инжиниринговым компаниям, наращивать объемы несырьевого экспорта.

- Глава государства отметил необходимость системного решения вопроса полноценного доступа обрабатывающих предприятий к отечественному сырью по приемлемым ценам. Как эта инициатива поможет развитию экспортоориентированных производств?

- Качественное и дешевое сырье будет способствовать снижению себестоимости продукции казахстанских предприятий. Как следствие, вырастет конкурентоспособность отечественной продукции на зарубежных рынках, откроются новые направления для экспорта.

Мы постоянно говорим о том, что Казахстану выгодней экспортировать масло и шрот вместо сои и подсолнечника, кабель – вместо алюминия или меди, аккумуляторы – вместо свинца. А сейчас наши производители вынуждены покупать у отечественных поставщиков сырье по мировым биржевым котировкам, что зачастую снижает конкурентоспособность перед российскими или другими производителями, которые имеют доступ к дешевому сырью в своих странах. Это приводит не только к потере экспортных контрактов, но и к импорту из России масла, кабеля, аккумуляторов и другой продукции, по которой Казахстан имеет потенциал импортозамещения и экспорта.

Решение проблемы может быть в ограничении экспорта сырья с помощью мер, которые не противоречат требованиям ВТО и ЕАЭС, это, например, сезонные ограничения на вывоз сырья, дополнительные фискальные меры, снятие НДС при закупе отечественного сырья переработчиками и прочие.

- Вы тесно работаете с банковским сектором, какие результаты можете озвучить по итогам года?

- В 2020 году Министерством торговли и интеграции РК совместно с РГУ "Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка" и нашей компанией была проведена большая работа, в результате которой страховое покрытие KazakhExport приравняли к высоколиквидному обеспечению по займам БВУ. Постановлением Правления РГУ "Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка" были внесены изменения в некоторые законодательные акты, что позволило нарастить объемы финансирования экспортных операций банками.

С 2016 года под страховое покрытие KazakhExport казахстанские экспортеры смогли привлечь банковское финансирование на сумму 216,5 млрд тенге. При этом в 2020 году эта сумма составила 102 млрд тенге (для сравнения в 2019 году - 48,2 млрд тенге). Это значит, что экспортеры привлекают все больше финансовых средств через банки с помощью страхового покрытия от KazakhExport.

KazakhExport успешно работает с такими институтами развития как БРК, ЕАБР, АО "Казына Капитал Менеджмент", Аграрная кредитная корпорация, Фонд развития промышленности.

Среди БВУ активными партнерами являются "Халык банк", "РБК", "Сбербанк", "Альфабанк", "Нурбанк", "ВТБ", "Евразийский Банк".

- По сравнению с 2019-ым увеличение значительное, более чем в 2 раза, получается вам стали больше доверять?

- Господдержка бизнеса на экспорт через специализированные агентства - распространенная практика в большинстве стран. Чем больше собственный капитал экспортно-кредитного агентства, тем больше возможностей по объему сделок, которые оно может реализовать, и максимальному размеру риска, который может удерживать. Получение же государственной гарантии, с одной стороны, позволяет увеличить емкость страхового портфеля, а с другой - участвовать в более крупных проектах.

В 2019 году была осуществлена капитализация KazakhExport на сумму 34 млрд тенге из средств республиканского бюджета. А в мае 2020 года – еще на 29 млрд тенге. Кроме того, в декабре 2019 года компания получила государственную гарантию по поддержке экспорта на 102 млрд тенге со сроком действия на 10 лет.

Таким образом, на 1 января 2021 уставный капитал компании вырос до 100,1 млрд тенге, собственный капитал составил 109,6 млрд тенге, а размер активов превысил 123 млрд тенге. В прошлом году компания исполнила поручение Президента РК по выплате дивидендов за 2019 год в размере до 100% от чистого дохода, перечислив более 2,3 млрд тенге в качестве дивидендов единственному акционеру – холдингу "Байтерек".

Летом 2020 года международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило "KazakhExport" рейтинг Финансовой Устойчивости Страховщика по международной шкале "Baa3" с положительным прогнозом, т.е. на уровне суверенного рейтинга Республики Казахстан. Анализируя деятельность "KazakhExport", эксперты отметили очень высокий уровень собственного капитала, рост рентабельности, хорошую финансовую гибкость, преобладающую долю на рынке страховых кредитов в течение нескольких лет, эффективное продвижение стандартов андеррайтинга.

Также аналитики подчеркнули роль экспортной страховой компании в период пандемии, повлекшей экономический спад во всех секторах экономики. Сильная капитализация компании и государственная гарантия "KazakhExport" увеличивают страховую емкость для поддержки отечественных экспортеров и являются обеспечением для выполнения своих страховых обязательств.

Это несомненно также увеличивает кредит доверия зарубежных партнеров к страховому покрытию KazakhExport.

- Значит, объем поддержки экспортеров в 2021 году будет только расти?

- В 2021 году уставный капитал KazakhExport будет увеличен еще на 5 млрд тенге, планируется увеличение суммы государственной гарантии. Все вышесказанное в совокупности позволяет увеличить объем страховой поддержки казахстанских экспортеров обрабатывающего сектора через инструменты KazakhExport до 200 млрд тенге в год.

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