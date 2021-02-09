Самую вероятную гипотезу передачи COVID-19 человеку назвала ВОЗ

Это, по словам эксперта, наиболее вероятная гипотеза происхождения пандемии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала передачу COVID-19 от промежуточного носителя к человеку наиболее вероятной гипотезой происхождения пандемии, передает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Первоначальные результаты нашего исследования показывают, что передача вируса от промежуточного носителя является наиболее вероятной версией и требует дополнительных исследований, более пристального и целенаправленного изучения, - заявил глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек на пресс-конференции в Ухане.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. Изначально считалось, что источником новой инфекции стал рынок морепродуктов. При этом ВОЗ заявляла, что не располагает проверенной информацией о том, что источником коронавируса действительно стал этот рынок. Также начали появляться сообщения, согласно которым инфекция начала распространяться из лаборатории Уханьского института вирусологии.

Китай обвиняют в сокрытии вспышки болезни, попытках заставить замолчать медиков, которые пытались поднять тревогу, а также в запоздалом информировании мира о произошедшем. На Пекин также возлагали вину за препятствование внешнему расследованию происхождения вируса.

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