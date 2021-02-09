В Житикаре вынесли приговор банкиру, который украл 87 млн тенге

Суд признал его виновным.

В Житикаре вынесли приговор в отношении начальника Житикаринского отделения "Евразийского банка", который украл 205 тыс. евро (87 млн тенге), передает zakon.kz.

Начальника зовут Мырзабай Шалбаев. Его обвиняли в хищении денег клиентов. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с полным возмещением ущерба.

В ноябре 2019 года начальник Житикаринского отделения "Евразийского банка" 29-летний Мырзабай Шалбаев похитил из кассы 205 тысяч евро, что равнозначно 87 млн тенге. Он уехал в Челябинск, написав письмо матери, где объяснил, что украл крупную сумму, потому что задолжал. В России его задержали и экстрадировали в Костанай.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!