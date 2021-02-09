Карантин ослабили в Кызылординской области

Главсанврач области подписал новое постановление.

Принято новое постановление главного государственного санитарного врача Кызылординской области №2 от 9 февраля, предусматривающее послабление карантинных ограничений в отдельных объектах, сообщает zakon.kz.

(Постановляю - ред.)Разрешение деятельности объектов общественного питания на объектах образования с контингентом до 300 учащихся в традиционном формате в городских и сельских школах, учащихся с 1 по 5 классы включительно, 9, 11 (12) выпускных классов, студентов первых курсов колледжей, вузов при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного и масочного режима, социальной дистанции между посетителями и заполнением столовых не более 30% от проектной мощности посадочных мест обеденного зала, - говорится в документе.

Также, согласно постановлению, разрешено проведение жұма-намаза только в сельской местности, в мечетях вместимостью до 150 человек при заполняемости не более 25%.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

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