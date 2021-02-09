Морят голодом: в ДУИС Шымкента прокомментировали жалобы заключенных на пытки

Телесных повреждений у осужденных не обнаружено, заверили в ведомстве.

По заявлению группы родственников осужденных учреждения ИЧ-167/3 в Шымкенте специальная комиссия из числа руководства ДУИС, председателя ОНК и НПМ посетили учреждение средней безопасности и проверили достоверность информации, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДУИС Шымкента.

Сегодня нами было опрошено свыше 50 осужденных, сделан обход всей территории учреждения, клуба, столовой и отрядов. В отрядах то, что говорят, что очень холодно абсолютно не соответствует действительности. По опросу осужденных, они нам отвечали до осмотра общежития, что у них 22-23 градуса тепла. Это правда, потому что мы прошлись по всем комнатам, лично мне было жарко. Как в комнатах сотрудников тепло, медицинской части, так и в общежитиях. Батареи теплые, здесь проблем с этим абсолютно нет. В столовой еда соответствует меню. председатель ОНК по Шымкента и Туркестанской области Хобдабергенова Райхан

По словам начальника ДУИС Шымкента Атэльбека Досмагамбетова, департаментом по любому факту проводится проверка.

Способов заявить о каких-либо неправомерных действиях сотрудников хватает. Более того, учреждения периодически посещают представители надзорных органов и общественных организаций. Практика показывает, что осужденные, которые не хотят отбывать наказание по установленному порядку, пытаются дестабилизировать обстановку, при этом привлекая в такие действия и других осужденных, - сказал он.

Как уточнили в ведомстве, с созданной комиссией было организовано посещение в вышеуказанного учреждения, в ходе которого проведен прием по личным вопросам с осужденными. В том числе и с осужденными, чьи родственники ранее обратились с заявлением в СМИ у здания учреждения. Были посещены банно-прачечные комплексы, столовые, карантинные и хозяйственные помещения, общежития. Установлено что, соблюдаются нормы и сроки годности питания, лекарства, материально-бытовое обеспечение.

Осужденные приняты как коллективно, так и в индивидуальном порядке. В ходе беседы проведен телесный осмотр с участием врача. Телесных повреждений у осужденных не обнаружено. Основная масса осужденных пояснила, что претензий и заявлений к сотрудникам учреждения не имеет, - заверили в ДУИС.

По данным ведомства, все они подтвердили, что по прибытию в учреждение были обеспечены всем необходимым (верхняя одежда, обувь по сезону, нижнее белье, средства личной гигиены и т.д.). Питание осужденных полностью соответствует натуральной норме.

По результатам посещения, посетившие пришли к выводу, что жалобы и заявления отдельных осужденных необоснованные, всеми необходимыми вещами обеспечены, - резюмировали в ДУИС Шымкента.

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