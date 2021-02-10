Названа причина роста числа страдающих аллергией

По словам биолога, за последние 30 лет продолжительность "сезона аллергии" увеличилась примерно на 20 дней.

Рост числа жителей Земли, страдающих аллергией, объясняется не только промышленными выбросами канцерогенов в атмосферу, но и увеличением сезона цветения растений. Последний феномен наблюдается из-за глобального потепления, считают ученые американского университета штата Юта, передает zakon.kz со ссылкой на "Профиль".

Американские биологи уверены, что к повышению концентрации пыльцы в воздухе за последние 30 лет человечество оказалось не готово. Увеличение числа страдающих от аллергии является лишь следствием этого.

Опыты, которые ранее проводились в теплицах, уже указывали на то, что глобальное потепление увеличит концентрацию пыльцы в воздухе. Мы подтвердили, что это действительно так, на уровне всего континента, - сказал доцента университета штата Юта Уильям Эндерэгг.

По его словам, за последние три десятка лет продолжительность "сезона аллергии" увеличилась примерно на 20 дней. Если сложить данное наблюдение с повышением содержания в воздухе СО2, то можно сделать вывод о постепенном глобальном потеплении, отметил Эндерэгг.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, в той или иной форме от аллергии страдает от каждого десятого, до каждого третьего жителя Земли. При этом часть людей испытывает сезонный дискомфорт во время цветения растений, тогда как другие страдают от астмы и иных хронических форм аллергии.

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