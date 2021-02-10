Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Зафиксирован прирост заболевших коронавирусом в Казахстане

Фото: zakon.kz. 10 февраля 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 053 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 9 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 053 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 198 086 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан - 23351(+138),
  • в городе Алматы - 23107(+91),
  • в ВКО - 20869(+78),
  • в Атырауской области - 16541(+49),
  • в Павлодарской области - 15607(+195),
  • в Карагандинской области - 14455(+69),
  • в Акмолинской области - 12263(+95),
  • в ЗКО – 11785(+84),
  • в СКО - 11568(+68),
  • в Костанайской области - 11053(+81),
  • в Алматинской области - 9830(+48),
  • в городе Шымкент - 5955(+17),
  • в Жамбылской области - 5691(+10),
  • в Туркестанской области - 4182(+6),
  • в Мангистауской области - 4128(+1),
  • в Актюбинской области - 4035(+14),
  • в Кызылординской области - 3666(+9).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 233 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султан - 92,
  • в городе Алматы - 178,
  • в Акмолинской области - 190,
  • в Актюбинской области - 12,
  • в Алматинской области - 152,
  • в Атырауской области - 95,
  • в ВКО - 25,
  • в Жамбылской области - 18,
  • в ЗКО - 50,
  • в Карагандинской области - 66,
  • в Костанайской области - 115,
  • в Кызылординской области - 6,
  • в Мангистауской области - 3,
  • в Павлодарской области - 191,
  • в СКО - 35,
  • в Туркестанской области - 5.

Всего в стране выздоровели – 179 277 человек от COVID-19.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Известны сроки проведения третьего боя Головкин - "Канело"
Обнаружили новое лекарство, способное быстро побороть КВИ