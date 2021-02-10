Зафиксирован прирост заболевших коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 053 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 9 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 1 053 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 198 086 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан - 23351(+138),
- в городе Алматы - 23107(+91),
- в ВКО - 20869(+78),
- в Атырауской области - 16541(+49),
- в Павлодарской области - 15607(+195),
- в Карагандинской области - 14455(+69),
- в Акмолинской области - 12263(+95),
- в ЗКО – 11785(+84),
- в СКО - 11568(+68),
- в Костанайской области - 11053(+81),
- в Алматинской области - 9830(+48),
- в городе Шымкент - 5955(+17),
- в Жамбылской области - 5691(+10),
- в Туркестанской области - 4182(+6),
- в Мангистауской области - 4128(+1),
- в Актюбинской области - 4035(+14),
- в Кызылординской области - 3666(+9).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1 233 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султан - 92,
- в городе Алматы - 178,
- в Акмолинской области - 190,
- в Актюбинской области - 12,
- в Алматинской области - 152,
- в Атырауской области - 95,
- в ВКО - 25,
- в Жамбылской области - 18,
- в ЗКО - 50,
- в Карагандинской области - 66,
- в Костанайской области - 115,
- в Кызылординской области - 6,
- в Мангистауской области - 3,
- в Павлодарской области - 191,
- в СКО - 35,
- в Туркестанской области - 5.
Всего в стране выздоровели – 179 277 человек от COVID-19.
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