Зафиксирован прирост заболевших коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 053 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 9 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 053 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 198 086 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 23351(+138),

в городе Алматы - 23107(+91),

в ВКО - 20869(+78),

в Атырауской области - 16541(+49),

в Павлодарской области - 15607(+195),

в Карагандинской области - 14455(+69),

в Акмолинской области - 12263(+95),

в ЗКО – 11785(+84),

в СКО - 11568(+68),

в Костанайской области - 11053(+81),

в Алматинской области - 9830(+48),

в городе Шымкент - 5955(+17),

в Жамбылской области - 5691(+10),

в Туркестанской области - 4182(+6),

в Мангистауской области - 4128(+1),

в Актюбинской области - 4035(+14),

в Кызылординской области - 3666(+9).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 233 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 92,

в городе Алматы - 178,

в Акмолинской области - 190,

в Актюбинской области - 12,

в Алматинской области - 152,

в Атырауской области - 95,

в ВКО - 25,

в Жамбылской области - 18,

в ЗКО - 50,

в Карагандинской области - 66,

в Костанайской области - 115,

в Кызылординской области - 6,

в Мангистауской области - 3,

в Павлодарской области - 191,

в СКО - 35,

в Туркестанской области - 5.

Всего в стране выздоровели – 179 277 человек от COVID-19.

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