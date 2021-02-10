Казахстанский боец ММА нокаутировал россиянина за 84 секунды

Акбар Таиров одержал третью победу в своей профессиональной карьере.

В Москве проходит турнир по смешанным единоборствам Eagle Fighting Championship 33, на котором выступил казахстанский боец тяжелого веса Акбар Таиров (2-1), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Его соперником был россиянин Константин Андрейцев (16-13). Этот поединок в хэвивейте был рассчитан на три раунда и закончился победой Таирова техническим нокаутом уже на 84-й секунде первого раунда.

Таким образом, Акбар Таиров одержал третью победу в своей профессиональной карьере, а Константин Андрейцев потерпел уже четырнадцатое поражение. Добавим, что учредителем промоушна Eagle Fighting Championship является российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Ранее на турнире EFC 33 состоялся титульный бой с участием казахстанца Руслана Сариева (12-1) — он проиграл россиянину Мансуру Малачиеву (9-0) пояс чемпиона EFC в наилегчайшем весе.

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