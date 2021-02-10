Где нельзя ставить роутер в квартире, рассказал эксперт

Чтобы избежать вредных последствий надо следовать нескольким рекомендациям.

По словам эксперта, устанавливать роутеры для раздачи Wi-Fi в квартирах стоит исключительно в нежилых помещениях, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Чтобы избежать вредных последствий от воздействия электромагнитного излучения от роутера, надо следовать нескольким рекомендациям.

По его словам, сертифицированные роутеры для домашнего использования должны быть безопасны, но определенное влияние они все-таки могут оказывать. Поэтому не следует размещать это оборудование на своем рабочем месте.

Иногда люди говорят, что им нужно хорошее соединение, поэтому ставят роутер на стол. Это сомнительное объяснение, поскольку соединение действительно немного лучше, но и излучение роутер создает в радиусе трех метров, а значит, будет постоянно влиять на человека. руководитель лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев

Нельзя ставить роутер и рядом со спальным местом. Есть правило, что роутер надо размещать в коридоре или любом другом нежилом помещении, добавил эксперт.

Должно быть метра два-три расстояния до жилых помещений. Не во всех квартирах это возможно, но этого правила надо придерживаться, тогда будет безопасно. Антон Ястребцев

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