Алматы завалило снегом

Об этом сообщает акимат города.

В акимате Алматы сообщили, что по состоянию на утро 10 февраля в городе выпало 10-15 сантиметров снега, передает zakon.kz.

По состоянию на 06.30 10 февраля в городе выпало 10-15 см снега, в горных районах до 20 см. Осадки в виде снега начались 9 февраля в 20.00, акимат Алматы.

Для предупреждения гололеда дороги, перекрестки, съезды транспортных развязок посыпали противогололедными материалами, а также сметали снег.

Ночью были организованы колонны по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин дорожной полиции.

Выход техники составил 557 единиц, в том числе 221 пескоразбрасыватель, а также 676 дорожных рабочих. Использовано 3340 тонн противогололедных материалов. Начаты работы по вывозу снега, вывезено 830 куб. м. Массовый вывоз снега планируется после утреннего час- пика.

В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега. С утра 10 февраля выход техники составил 552 единицы, дорожных рабочих - 1890 человек.

Продолжаются работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов, надземных переходов, парков, скверов.

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