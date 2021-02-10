Даригу Назарбаеву возмутили низкие зарплаты воспитателей частных садов с госдотацией

Размер подушевого норматива на одного воспитанника часто гораздо ниже установленного среднего размера норматива.

Как акиматы распределяют государственный образовательный заказ среди частных детских садов и почему у воспитателей этих садов низкие заработные платы? На эти и другие вопросы депутат Дарига Назарбаева попросила ответить премьер-министра страны, озвучивая свой депутатский запрос на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Назарбаевой, расширение сети негосударственных дошкольных учреждений снизило остроту проблемы дефицита мест в детских садах и, в значительной мере, сняло напряжение в обществе. Однако депутатов беспокоит низкий уровень зарплаты у педагогов частных детских садов, финансируемых в рамках государственного образовательного заказа.

В течение предыдущих 2-х лет в госзаказе не предусматривалось повышение уровня зарплаты педагогов частных дошкольных учреждений. Приказом и.о. министра образования и наук РК "О внесении изменений в приказ министра образования и науки РК "Об утверждении методики подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, а также высшего и послевузовского образования с учетом кредитной технологии обучения" внесены изменения в указанную методику. По дошкольному образованию в методике предусмотрено: повышение коэффициентов при исчислении должностного оклада с учетом повышения с 1 января и с 1 июня 2019 года; введение поправочного коэффициента к должностному окладу в размере в 2020 году – 25%, 2021 году – 50%, 2022 году – 75%, 2023 году -100%; увеличение продолжительности отпуска педагогов до 56 календарных дней, - перечислила она.

В то же время, как отметила депутат, приказ не исполняется на местах, а педагоги частных детских садов так и не получили заслуженного вознаграждения за свой труд.

Согласно пп. 7-3) п.2 и пп. 7-1) п.3 ст.6 Закона РК "Об образовании", местные исполнительные органы утверждают госзаказ на дошкольное воспитание и обучение. При дефиците же средств в местном бюджете, для реализации механизма подушевого финансирования предусмотрена компенсация потерь посредством целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета. На текущий момент акиматы произвольно определяют размер подушевого норматива на одного воспитанника детского сада, при этом гораздо ниже установленного среднего размера норматива, - констатировала Назарбаева.

В качестве примера она привела Туркестанскую область, где размер подушевого норматива был установлен на отметке 25 500 тенге, тогда как в 2021 году он должен составлять в городской местности – 37 527 тенге, в сельской – 41 053 тенге в месяц.

Вследствие этого частные детские сады, педагоги, недополучают положенное им финансирование. Многие профессионалы теряют работу, а учреждения закрываются, - указала парламентарий.

В связи с этим она попросила премьер-министра страны ответить на следующие вопросы:

как происходит формирование размера госзаказа в областях;

куда на практике распределяются местными исполнительными органами средства, выделенные в рамках подушевого финансирования;

имеют ли право местные исполнительные органы снижать размер подушевого финансирования;

как и кем осуществляется контроль за формированием и реализацией госзаказа на местах и каков механизм компенсации недостающих средств местных бюджетов из республиканского.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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