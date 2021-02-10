Присоединят ли Косшы к Нур-Султану?

Косшы стал большим городом и акимат столицы тесно работает с акиматом Акмолинской области.

Аким столицы Алтай Кульгинов рассказал, ожидается ли в ближайшее время присоединение Косшы к Нур-Султану, передает корреспондент zakon.kz.

Акмолинская область работает тесно с городом Нур-Султаном. Сейчас никаких планов по поводу присоединения к городу нет. Потому что у нас насчитывается много проблем, касающихся жилых массивов. Мы готовы работать в качестве региона-города, — сказал Кульгинов.

В целом, по его словам, Косшы стал большим городом и акимат столицы тесно работает с акиматом Акмолинской области.

В прошлом году во время карантина мы включили Косшы к блок-посту. Потому что большая часть жителей работают в городе, учатся, получают лечение. Вся услуга в городе для вас открыта, никто не ограничивает в этом. В окрестностях города есть несколько населенных пунктов таких же как Косшы. В системе урбанизации есть понятие агломерация. То есть, появляются городки вокруг города. Это закономерность. На территории города имеются 16 жилых массивов. Там проживают порядка 300 тысяч человек, проблем хватает, — отметил аким Нур-Султана.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!