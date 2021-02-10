Казахстанцы ошибочно истолковали заявление ВОЗ

По мнению ВОЗ, вакцинация неэтична и несправедлива, когда в одних странах вакцинируют всех, а в других странах прививку не может получить никто.

Пользователи Казнета обсуждают заявление главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, сообщает zakon.kz.

Ранее он призывал лидеров развитых стран отсрочить массовую вакцинацию граждан.

Многие посчитали крайне нелогичной его просьбу приостановить вакцинацию против COVID-19. На самом деле его высказывание звучало не совсем так, - говорится в сообщении Stopfake.kz.

Его призыв звучал в контексте угрозы "вакцинного национализма", то есть неравенства между странами, в которых уже разработан препарат против COVID-19, и теми, где его нет.

Также пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис призывала сначала вакцинировать всех представителей уязвимых групп по всему миру, а уже затем приступать к массовой вакцинации всех желающих в развитых странах.

Мы обращаемся ко всем странам: подождите. Вместо того чтобы спешить с вакцинацией одной страны, нам нужно сделать очень много. Мы должны делать это вместе, — сказала она.

По мнению ВОЗ, вакцинация неэтична и несправедлива, когда в одних странах вакцинируют всех, а в других странах прививку не может получить никто.

В Казахстане массовая вакцинация стартовала с 1 февраля.

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