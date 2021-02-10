С каких доходов удерживают алименты. Разъяснение

На данный момент действует приказ министра юстиции РК "Об утверждении перечня видов заработной платы или иного дохода, из которых производится удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей".

Многие думают, что алименты удерживают только с заработной платы. Однако это не так. Юрист Илья Князев подробно рассказал, из каких доходов выплачиваются алименты, передает zakon.kz.

По его словам, на данный момент действует приказ министра юстиции РК "Об утверждении перечня видов заработной платы или иного дохода, из которых производится удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей".

Этим документом определен перечень доходов, из которых производится удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей и неважно, в какой валюте родители эти доходы получают.

Доходы, с которых удерживаются алименты:

Заработная плата. Все виды доплат и надбавок в связи с трудовой деятельностью. Премии или денежные вознаграждения, связанные с трудовой деятельностью. Заработная плата, сохраняемая за время отпуска, а также денежная компенсация за неиспользованный отпуск. Комиссионное вознаграждение (страховых агентов, брокеров). Доходы, полученные за выполнение работы, предоставление услуг по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством и не носящим разовый характер. Выплата авторского вознаграждения. Все виды пенсионных выплат, государственные социальные пособия, за исключением пособий, предусмотренных статьей 98 ЗРК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» и сумм адресной социальной помощи. Стипендии, выплачиваемые обучающимся в организациях образования. Доходы от занятий предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, то есть доходы в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Доходы от сдачи в аренду имущества. При этом в приказе не указанно, какого именно имущества, движимого или недвижимого. То есть это может быть как аренда квартиры, так и аренда транспортного средства, в последнее время часто практикуемая в связи с распространением приложений по вызову такси. Доходы по ценным бумагам и другие доходы от участия в управлении имуществом юридического лица. Надбавки предусмотренные для пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне и вследствие экологического бедствия в Приаралье. Компенсационные выплаты, за исключением:

• Компенсационной выплаты за работу во вредных или экстремальных условиях, а также денежные суммы, выплачиваемые гражданам, пострадавшим от экологического бедствия или радиационного воздействия при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.• Компенсационной выплаты для работников, направляемых в командировки.• Компенсационной выплаты при переводе работника в другую местность вместе с работодателем.• Компенсационной выплаты в связи с использованием работником личного имущества в интересах работодателя.• Компенсационной выплаты работникам в случаях, когда их работа протекает в пути или имеет разъездной характер либо связана со служебными поездками в пределах обслуживаемых участков, населенных пунктов.• Компенсационной выплаты в связи с потерей работы.

Однако все вышеуказанное не касается военнослужащих, сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов. У данной категории лиц удержание алиментов производится с определенных выплат, получаемых ими в связи с исполнением служебных обязанностей, с каких именно вы можете найти в пункте два приказа о котором писалось выше, - пояснил юрист.

Он отметил, что практика показывает, что важно не только получить акт суда и начать удерживать алименты, но и действовать так, чтобы частный судебный исполнитель сделал все, чтобы ваши дети смогли получить причитающиеся на их содержание денежные суммы.

Ведь, к сожалению, стандартная практика ЧСИ это - запрос о заработной плате на работу должнику, либо самому должнику, являющемуся ИП, и удержание алиментов с данной зарплаты. И неважно, что работник может договориться с работодателем и получать зарплату в конверте, а ИП сам себе может выставлять размер заработной платы и обычно это минимальная заработная плата (МЗП) в размере 42 500 тенге на данный момент, - отметил Илья Князев.

По его словам, в дальнейшем ЧСИ не будет обращаться в налоговые органы, чтобы узнать с момента возбуждения исполнительного производства, в каком размере заплачен индивидуальный подоходный налог должником ИП производства, и какой размер алиментов, исходя из полученной информации, необходимо удержать. И так будет во многом, что связано с алиментами. ЧСИ не интересны алименты до тех пор, пока по ним не возникнет задолженность.

Также маловероятно, что ЧСИ будет делать что-то для привлечения к уголовной ответственности должника по алиментам. При этом в уголовном кодексе есть статья 139, согласно которой неисполнение родителем более трех месяцев обязанностей по уплате алиментов по решению суда наказывается привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, - отметил он.

И тут у вас есть выбор - либо самим постоянно беспокоить ЧСИ и "забрасывать" ходатайствами, либо обращаться в организации, оказывающие услуги социального характера бесплатно, либо нанимать юриста, который будет представлять ваши интересы в рамках исполнительного производства.

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