Цой объяснил, почему до сих пор не привился от коронавируса

Он сообщил, что сейчас идет последняя фаза клинических испытаний казахстанской вакцины QazCovid-In.

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщил, что решил дождаться и поддержать казахстанскую вакцину QazCovid-in, передает корреспондент zakon.kz.

Он сообщил, что сейчас идет последняя фаза клинических испытаний казахстанской вакцины QazCovid-in.

Это инактивированная вакцина, все этапы доклинических и клинических исследований у нас находятся на особом контроле. Я, как министр здравоохранения, хотел поддержать именно казахстанскую вакцину. Когда она выйдет, я в числе первых привьюсь этой вакциной, - сообщил Алексей Цой на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

1 февраля в Казахстане началась массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V". Прививки уже сделали вице-министры здравоохранения и санитарные врачи.

В целом вакцину получили уже 13 301 медработник.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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