Резкое потепление до +14°С нагрянет в Казахстан в ближайшие дни

Фото: unsplash

Казахстан в ближайшие три дня ждут температурные качели от морозов -20°С до резкого потепления +14°С. Об этом говорится в прогнозе на 8-10 января 2026 года, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

По данным метеорологов, по всей республике ожидается постепенное повышение температуры воздуха: на западе страны ночью до -8+5°С , днем до -3+8°С ,

, днем , на северо-западе ночью до -5-20°С , днем до -8+1°С ,

, днем , на севере ночью до -7-15°С , днем до -2-10°С ,

, днем , в центре ночью до -5-15°С , днем до 0-6°С ,

, днем , на востоке ночью до -10-20°С , днем до -2-13°С ,

, днем , на юге столбики термометров достигнут отметки ночью до -7+2°С , днем до +1+14°С ,

, днем , на юго-востоке ночью до 0-8°С, в горных районах до -13-18°С, днем до +3+12°С, в горных районах до -3+2°С". "В период 8-10 января большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием обширного антициклона, с которым ожидается преимущественно погода без осадков. Лишь запад, северо-запад и север Казахстана окажется под влиянием атмосферных фронтальных разделов, в связи с чем пройдут осадки в виде дождя и снега, гололедные явления, на севере страны прогнозируются снег, низовая метель". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Также, согласно прогнозу, по республике ожидаются туман, порывистый ветер. Материал по теме Морозы в Астане и плюсовая температура в Алматы: прогноз на 8-10 января Ранее синоптики почти по всему Казахстану объявили штормовое предупреждение на четверг, 8 января 2026 года.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: