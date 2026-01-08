#Казахстан в сравнении
Общество

Резкое потепление до +14°С нагрянет в Казахстан в ближайшие дни

ледяные сосульки, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 11:50 Фото: unsplash
Казахстан в ближайшие три дня ждут температурные качели от морозов -20°С до резкого потепления +14°С. Об этом говорится в прогнозе на 8-10 января 2026 года, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

По данным метеорологов, по всей республике ожидается постепенное повышение температуры воздуха:

  • на западе страны ночью до -8+5°С, днем до -3+8°С,
  • на северо-западе ночью до -5-20°С, днем до -8+1°С,
  • на севере ночью до -7-15°С, днем до -2-10°С,
  • в центре ночью до -5-15°С, днем до 0-6°С,
  • на востоке ночью до -10-20°С, днем до -2-13°С,
  • на юге столбики термометров достигнут отметки ночью до -7+2°С, днем до +1+14°С,
  • на юго-востоке ночью до 0-8°С, в горных районах до -13-18°С, днем до +3+12°С, в горных районах до -3+2°С".
"В период 8-10 января большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием обширного антициклона, с которым ожидается преимущественно погода без осадков. Лишь запад, северо-запад и север Казахстана окажется под влиянием атмосферных фронтальных разделов, в связи с чем пройдут осадки в виде дождя и снега, гололедные явления, на севере страны прогнозируются снег, низовая метель".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также, согласно прогнозу, по республике ожидаются туман, порывистый ветер.

Морозы в Астане и плюсовая температура в Алматы: прогноз на 8-10 января

Ранее синоптики почти по всему Казахстану объявили штормовое предупреждение на четверг, 8 января 2026 года.

