31,6 млрд тенге планируется выделить на производство QazCovid-In

На вопрос ответила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.

Минздрав планирует потратить на вакцинацию отечественной вакциной от коронавируса 31,6 млрд тенге, передает zakon.kz.

На пресс-конференции вице-министра здравоохранения Ажар Гиният спросили про казахстанскую вакцину.

В Казахстане на вакцинацию было выделено 50 млрд тенге. Об этом говорил вице-министр Шоранов. Из них 16,8 млрд тенге выделили на "Спутник V". Какая сумма заложена на изготовление, производство казахстанской вакцины QazCovid-In, и в целом на реализацию проекта?- спросил журналист.

Он добавил, что ранее такая информация не озвучивалась.

На казахстанскую, отечественную вакцину сейчас планируется 31,6 млрд тенге для 15 680 000 человек, - ответила она.

Ранее сообщалось, что на вакцинацию 10 млн казахстанцев от коронавирусной инфекции, правительство заложило в резерве 50 млрд тенге.

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