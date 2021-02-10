Россия готова построить новую АЭС в Казахстане - посол РФ

Об этом заявил посол РФ в Нур-Султане Алексей Бородавкин.

Госкорпорация "Росатом" готова взяться за строительство атомной электростанции в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин в интервью газете "Комсомольская правда".

По его словам, с учетом прогнозируемого дефицита электроэнергии особо актуальной темой для Казахстана становится строительство АЭС.

Казахстан, как и другие государства в мире, нуждается в чистой энергетике. Одно из эффективных решений в этой сфере - атомные электростанции. С учетом прогнозируемого дефицита электроэнергии особо актуальной темой для Казахстана становится строительство АЭС. Росатом готов взяться за этот проект, гарантировав безопасность станции и ее экологическую чистоту. посол РФ Алексей Бородавкин

Он также заявил, что тиражируемые в некоторых ангажированных СМИ фобии по поводу мирного российского атома не имеют ничего общего с реальностью. Самые современные технологии, применяемые на российских АЭС, обеспечивают отсутствие рисков как в ходе строительства, так и в ходе эксплуатации этих объектов.

Причем кроме чистой электроэнергии, проект АЭС придаст импульс многим отраслям казахстанской экономики, создаст квалифицированные рабочие места и повысит качество высшего образования в области ядерной физики. Алексей Бородавкин

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