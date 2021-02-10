Volkswagen планирует начать выпуск летающих автомобилей в Китае

В рамках стратегии "Мобильность будущего" немецкая компания ищет партнеров в Китае.

Представители крупного автомобильного концерна Volkswagen проводят исследования на китайском рынке в области летающих автомобилей, сообщает zakon.kz со ссылкой на Автоновости дня.

Компания активно подключается к исследованиям в этой области в Поднебесной и ищет партнеров для развития направления. Аналитики европейской компании считают, что кроме электромобилей уже стоит обращать внимание на технологии гражданских полетов.

Мы изучаем потенциальные концепции и партнеров в технико-экономической области, чтобы определить возможность промышленной реализации проектов, - рассказали представители Volkswagen.

Дело в том, что китайский рынок в числе крупнейших по количеству проданных на сегодня автомобилей для бюджетного немецкого бренда. Недавно во время интервью Стефан Вулленштейн, глава китайского Volkswagen, заявил о планах создать и лицензировать летательный аппарат. Это должно стать первым шагом компании к новому рынку.

Планы о создании летающего автомобиля связаны с тем, что эксперты считают реальностью распространение подобного транспорта к 2040 году. В то время ожидают расширения сферы летающих автомобилей до 1,5 трлн долларов.

Для начала собираются создать одноместный автомобиль, он получит возможность вертикально взлетать и приземляться, а затем будут разрабатывать и более сложный летающий транспорт.

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