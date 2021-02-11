Турист погиб при сходе снежной лавины в Риддере

Была отправлена помощь, но помешала нулевая видимость.

Один из туристов погиб в Риддере около реки Ульба у горы Сержинский белок во время катания на снегоходах. Причиной смерти стал сход снежной лавины, передает zakon.kz.

По информации МЧС, лавина сошла неожиданно 10 февраля, а спасать группу из 6 туристов, оказавшихся под массой снега, пришлось с помощью вертолета, кроме того, вторая поисковая группа из пяти человек и одного кинологического расчета выдвинулась из Усть-Каменогорска на снегоходе и высокопроходимой технике, дополнительно были задействованы спасатели из Риддера и 4 волонтера на снегоходах.

В 16-23 вертолет сделал вынужденную посадку по причине нулевой видимости, низкой облачности и осадков. В это же время группа туристов вышла на связь, и передали, что дошли до вершины и извлекли тело мужчины, 1979 года рождения, погибшего под снежной массой. Туристы сообщили точные координаты своего нахождения, по которым на место происшествия на снегоходах добрались 4 волонтера и спасатели. Спуск с горы был усложнен высотой снежного покрытия, густой растительностью, наступлением темноты, крутыми склонами и низкой температурой воздуха, в связи с чем, транспортировку погибшего пришлось перенести на раннее утро. 11 февраля группа из 8-ми волонтеров, 2-х спасателей и 1 эксперта-криминалиста полиции, а также 3-х туристов направилась в горы для проведения спуска тела погибшего, - рассказал официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Во избежание подобных трагических ситуаций, МЧС РК рекомендует не выходить в горы в снегопад и непогоду, после оттепели и при сильном ветре. Находясь в горах, нужно следить за изменением погоды. Выходя в горы, нужно знать в районе своего пути места возможного схода снежных лавин. Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30°, если склон без кустарника и деревьев – при крутизне более 20°. При крутизне более 45° лавины сходят практически при каждом снегопаде.

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