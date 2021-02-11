Старые штрафы за отсутствие водительских прав простят казахстанцам

Штрафы отменят только в случае поступления соответствующих заявлений от правонарушителей и по результатам проведенных по ним проверок.

13 февраля вступает новый закон, который позволит водителям Казахстана не иметь при себе водительские удостоверения и техпаспорта, передает zakon.kz.

В полиции Нур-Султана объяснили, что закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность имеет обратную силу, то есть распространяется на правонарушение, совершенное до введения этого закона в действие и в отношении которого постановление о наложении административного взыскания не исполнено. Соответственно все дела, возбужденные за отсутствие при себе указанных документов в случае если штраф правонарушителем до вступления в законную силу Закона не будет уплачен, подлежат прекращению.

Не подлежат исполнению такие дела и в принудительном порядке. При этом, прекращать такие дела следует только в случае поступления соответствующих заявлений от правонарушителей и по результатам проведенных по ним проверок, - разъяснили в ДП.

Поправки не распространяются в отношении автомашин с иностранными госномерами, а также лиц, получивших водительские удостоверения за пределами Казахстана. Для них предъявление водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства остается обязательным.

Кроме этого полицейские обратили внимание на важность наличия водителя в страховом полисе.

Если в страховом полисе отсутствует проверяемый водитель, то он привлекается по части 2-ой статьи 230 КоАП (штраф 10 МРП, 29 170 т.г), а автомобиль водворяется на штрафстоянку в соответствии со статьей 797 КоАП. С отменой обязанности иметь при себе свидетельства о регистрации транспортного средства, наличие записи в страховом полисе по факту является единственным подтверждением законности управления данным автомобилем, - сообщили в ДП.

Полицейские также напомнили, что новым законом разрешается не иметь при себе водительские права при наличии документа, удостоверяющего личность

К таким документам относятся:

- паспорт, в том числе служебный, заграничный и дипломатический;

- удостоверение личности;

- вид на жительство иностранца;

- свидетельство на возвращение, проездной документ, удостоверение лица без гражданства, беженца, моряка;

- свидетельство о рождении;

При этом, свидетельство о рождении является документом, удостоверяющим личность, до получения удостоверения личности, паспорта, удостоверения лица без гражданства либо заграничного паспорта (ст. 12).

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