Политик-афроамериканец хочет отменить "Месяц черной истории" в США

Многие из комментаторов обвинили политика в попытке получить одобрение белых избирателей своими обещаниями.

Афроамериканец Остин Ченг, кандидат в губернаторы от Республиканской партии, пообещал отменить "Месяц черной истории" в случае победы на выборах, передает zakon.kz.

Ченг вместе с семьей иммигрировал из Нигерии в 2008 году. Пять лет спустя они получили гражданство США. Он управляет компанией по разработке продуктов и программного обеспечения. До этого мужчина никогда не занимал государственных должностей.

В своей предвыборной программе он заявил о намерении отменить "Месяц черной истории" в школах - в феврале проводятся памятные мероприятия, посвященные борьбе с рабством, расизмом, предрассудками и бедностью, а также отмечается вклад афроамериканцев в культурную и политическую жизнь страны. Вместо этого Ченг заявил о "Месяце американской истории".

Я не причисляю себя к меньшинствам, или к афроамериканцам. Я просто вижу себя американцем. Когда мы начинаем фокусироваться на поле или расе человека, или на чем-то еще, то мы теряем наше единство. Если я стану выиграю в выборах, я не стану первым темнокожим губернатором. Я буду просто еще одним американским губернатором, - сказал он Michigan Radio.

Ченг считает, что американцы стали очень остро реагировать на простые и очевидные вещи.

Сейчас вы не можете уволить кого-то за то, что он плохо справляется с задачами. Вы опасаетесь, что каким-то образом вас обвинят в расизме, - отметил он.

Однако его слова не нашли поддержки в социальных сетях. Многие из комментаторов обвинили Ченга в попытке получить одобрение белых избирателей своими обещаниями.

Объявление Ченга о Месяце черной истории было встречено бурной реакцией со стороны пользователей социальных сетей, многие из которых обвиняли Ченга в попытке получить одобрение белых избирателей своими обещаниями.

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