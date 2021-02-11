Токаев объяснил суть приватизации

Смысл приватизации любого предприятия заключается в повышении его эффективности, увеличении вклада в национальную экономику.

Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме поддержки отечественных предпринимателей Samruk Business Forum. На мероприятии он затронул вопрос вопрос приватизации госпредприятий, передает zakon.kz.

По словам Президента, Казахстан следует курсу на разгосударствление экономики. Это возможность для отечественных предпринимателей и инвесторов. План приватизации до 2025 года включает в себя около 700 государственных предприятий, 112 из них входят в структуру "Самрук-Қазына", сообщается на сайте Акорды.

Токаев сформулировал три основных принципа политики разгосударствления.

Первый – приватизация должна исключать появление частных монополистов.

К сожалению, у нас имеются факты неэффективной приватизации ключевых объектов инфраструктуры. Нельзя снова допустить подобные факты нерациональной приватизации, которые наносят ущерб экономическим интересам государства. Это ответственность Правительства и Фонда, - сказал Президент.

Второй – продажа активов в частные руки должна способствовать уменьшению нагрузки на бюджет.

Необходимо, чтобы частник зарабатывал большую часть своей прибыли на рынке, через экспорт своих товаров и услуг, а не "тянул" бюджетные заказы, льготы, гранты и другие преференции.

Третий – приватизация должна иметь конкретную экономическую отдачу. Смысл приватизации любого предприятия заключается в повышении его эффективности, увеличении вклада в национальную экономику, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!