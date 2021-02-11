Судью Верховного суда задержали при получении взятки

Приложение zakon.kz
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Деньги передавались за оказанное им в бытность работы в Высшем Судебном Совете РК содействие по переводу судьи районного суда Туркестанской области из одного суда в другой.
В Верховном суде РК сообщили о задержании их сотрудника, передает zakon.kz.
Агентство по противодействию коррупции РК и Служба внутренней безопасности Верховного Суда Республики Казахстан в течение определенного времени проводили совместные мероприятия. В результате, 11 февраля т.г. в Нур-Султане задержан с поличным судья Верховного Суда при получении крупной суммы денежных средств, - сказано в сообщении ведомства.
Деньги передавались за оказанное им в бытность работы в Высшем Судебном Совете РК содействие по переводу судьи районного суда Туркестанской области из одного суда в другой.
Одновременно в Туркестане задержан судья районного суда, передавший денежные средства.
Дополнительную информацию в интересах следствия озвучивать не стали.
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