Торги с юанем временно не проводятся на KASE

Изменение курса по итогам торгов 11 февраля было незначительным.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 алматинского времени закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют. Торги с китайским юанем не проводились, передает zakon.kz.

По информации KASE, торги инструментами CNYKZT_TOM и CNYKZT_SPT не проводились в связи с праздничными днями с 11 по 17 февраля в Китайской Народной Республике. Курс китайской валюты основывается на итогах торгов от 10 февраля и составляет 65,08 тенге за единицу.

Что касается доллара, то изменение курса по итогам торгов 11 февраля было незначительным - доллар стал дешевле на 0,09 тенге, сейчас его курс 417,72 тенге за единицу. Евро также незначительно подешевел, на 0,25 тенге, сейчас за единицу нужно отдать 506,5 тенге. Российский рубль совсем незначительно подорожал, всего на 0,03 тенге, его курс составляет 5,66 тенге за единицу.

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