Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 200 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрированы 951 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 11 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрирован 951 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 200 044 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан - 23591(+109),
- в городе Алматы - 23310(+108),
- в ВКО - 21008(+64),
- в Атырауской области - 16595(+33),
- в Павлодарской области - 15950(+163),
- в Карагандинской области - 14579(+58),
- в Акмолинской области - 12429(+79),
- в ЗКО – 11947(+75),
- в СКО - 11695(+62),
- в Костанайской области - 11210(+79),
- в Алматинской области - 9954(+76),
- в городе Шымкент - 5984(+9),
- в Жамбылской области - 5719(+10),
- в Туркестанской области - 4201(+7),
- в Мангистауской области - 4142(+7),
- в Актюбинской области - 4051(+8),
- в Кызылординской области - 3679(+4).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1 167 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султан - 102,
- в городе Алматы - 68,
- в Акмолинской области - 183,
- в Актюбинской области - 11,
- в Алматинской области - 112,
- в Атырауской области - 79,
- в ВКО - 21,
- в Жамбылской области - 23,
- в ЗКО - 48,
- в Карагандинской области - 47,
- в Костанайской области - 70,
- в Кызылординской области - 15,
- в Мангистауской области - 10,
- в Павлодарской области - 323,
- в СКО - 45,
- в Туркестанской области - 10.
Всего в стране выздоровели – 181 974 человека от COVID-19.
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