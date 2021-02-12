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Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 200 тысяч

Фото: zakon.kz. 12 февраля 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрированы 951 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 11 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 951 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 200 044 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан - 23591(+109),
  • в городе Алматы - 23310(+108),
  • в ВКО - 21008(+64),
  • в Атырауской области - 16595(+33),
  • в Павлодарской области - 15950(+163),
  • в Карагандинской области - 14579(+58),
  • в Акмолинской области - 12429(+79),
  • в ЗКО – 11947(+75),
  • в СКО - 11695(+62),
  • в Костанайской области - 11210(+79),
  • в Алматинской области - 9954(+76),
  • в городе Шымкент - 5984(+9),
  • в Жамбылской области - 5719(+10),
  • в Туркестанской области - 4201(+7),
  • в Мангистауской области - 4142(+7),
  • в Актюбинской области - 4051(+8),
  • в Кызылординской области - 3679(+4).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 167 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султан - 102,
  • в городе Алматы - 68,
  • в Акмолинской области - 183,
  • в Актюбинской области - 11,
  • в Алматинской области - 112,
  • в Атырауской области - 79,
  • в ВКО - 21,
  • в Жамбылской области - 23,
  • в ЗКО - 48,
  • в Карагандинской области - 47,
  • в Костанайской области - 70,
  • в Кызылординской области - 15,
  • в Мангистауской области - 10,
  • в Павлодарской области - 323,
  • в СКО - 45,
  • в Туркестанской области - 10.

Всего в стране выздоровели – 181 974 человека от COVID-19.

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