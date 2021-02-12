Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 200 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрированы 951 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 11 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 951 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 200 044 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 23591(+109),

в городе Алматы - 23310(+108),

в ВКО - 21008(+64),

в Атырауской области - 16595(+33),

в Павлодарской области - 15950(+163),

в Карагандинской области - 14579(+58),

в Акмолинской области - 12429(+79),

в ЗКО – 11947(+75),

в СКО - 11695(+62),

в Костанайской области - 11210(+79),

в Алматинской области - 9954(+76),

в городе Шымкент - 5984(+9),

в Жамбылской области - 5719(+10),

в Туркестанской области - 4201(+7),

в Мангистауской области - 4142(+7),

в Актюбинской области - 4051(+8),

в Кызылординской области - 3679(+4).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 167 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 102,

в городе Алматы - 68,

в Акмолинской области - 183,

в Актюбинской области - 11,

в Алматинской области - 112,

в Атырауской области - 79,

в ВКО - 21,

в Жамбылской области - 23,

в ЗКО - 48,

в Карагандинской области - 47,

в Костанайской области - 70,

в Кызылординской области - 15,

в Мангистауской области - 10,

в Павлодарской области - 323,

в СКО - 45,

в Туркестанской области - 10.

Всего в стране выздоровели – 181 974 человека от COVID-19.

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